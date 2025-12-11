'Antiquari in centro' porta una gran bella novità: appuntamento in piazza del Popolo

Il conto alla rovescia delle festività natalizie è cominciato. E per rendere ancora più speciale questo periodo e per un 'Natale senza tempo', sabato 13 dicembre 2025 in piazza del Popolo a Empoli ci sarà una gran bella novità: l’appuntamento con “Antiquari in centro”, dalle 8.30 alle 19.

Una ‘prima’ volta per gli espositori esperti dei banchi del mercato dell’antiquariato, modernariato e del collezionismo che saranno pronti con i loro banchi e i loro 'pezzi' che raccontano la storia, il tempo intramontabile di un oggetto, l’antichità di un mobile, degli arredi ma anche libri ‘introvabili’, dischi e arte da collezione.

Il mercato ha un buon riscontro da parte delle persone ed è per questo che gli organizzatori e gli stessi ‘antiquari’ hanno pensato di inserire in questa seconda edizione la data di dicembre facendo un regalo alla città. Piazza del Popolo è una piazza che si presta bene, è molto caratteristica, ci saranno oltre trenta banchi espositivi e musica dal vivo jazz dalle 15 alle 18.

Un Trio (chitarra, sax e contrabbasso), The Happy Quartet, faranno da cornice musicale alla giornata. Ma non solo. Ci saranno le caldarroste di Ademaro la mattina, il bar Cristal con il vin chaude, cioccolata calda per i più ghiotti e tutto all’insegna di un’atmosfera natalizia della tradizione per stare insieme a fare festa.

GLI ORGANIZZATORI - Cristiana Gazzarrini, Francesca Pratesi, Stefano Cantini e Stefano Jelusich.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa