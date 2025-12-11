Aperta la nuova sede Cisl alle Piagge

“Per noi questa sede è molto importante. Non si tratta di una ristrutturazione ma dell’apertura di una nuova sede, in un territorio che va presidiato perché ha molte potenzialità. Da oggi vogliamo entrare a far parte di questa comunità e stare al fianco dei suoi abitanti.”

Lo ha detto il segretario generale della Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi, tagliando stamani il nastro della nuova sede che il sindacato ha scelto di aprire alle Piagge, all’estrema periferia ovest di Firenze. Alla cerimonia hanno preso parte anche la sindaca di Firenze Sara Funaro, il presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro e la segretaria generale regionale della Cisl Silvia Russo.

“Siamo fieri di essere qua e di aver fatto questo investimento economico e in personale” ha continuato Franchi. “Non chiediamo fiducia, vogliamo meritarla, stando qua. La comunità delle Piagge ha fatto un lavoro grande, noi vorremmo metterci in sintonia anche con questa comunità e portare in questo luogo i nostri servizi, la nostra competenza, con un presidio che vuol dire volontà di prendere in carico i bisogni delle persone.”

Alle Piagge la nuova casa Cisl sarà in circa 60 metri quadri al piano terreno, in locali accessibili a tutti, con facilità di parcheggio a pochi passi. Nella struttura gli abitanti della zona potranno trovare i servizi fiscali del Caf, il patronato Inas, la sede zonale della Federazione Pensionati e ovviamente incontrare gli operatori sindacali delle categorie dei lavoratori.

La sede è aperta ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e contattabile telefonicamente al numero 055-0124080. Dal prossimo gennaio le aperture saranno anche pomeridiane.