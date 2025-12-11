ARTour, tre giorni di artigianato d’eccellenza in Piazza Strozzi

ARTour - Il Bello in Piazza torna a Firenze dal 12 al 14 dicembre riportando in Piazza Strozzi il meglio dell’artigianato artistico e tradizionale fiorentino e toscano, in una tre giorni (dalle 10 alle 20) dedicata alla creatività e alla qualità delle produzioni locali. La mostra mercato, promossa da CNA Firenze Metropolitana con Regione Toscana, Comune di Firenze, Artex e il supporto di Enegan e Ambiente Impresa, offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire e acquistare pezzi unici realizzati da artigiani che rappresentano alcune delle eccellenze del territorio.

Dai gioielli alla ceramica, dall’abbigliamento sartoriale alla maglieria in fibre pregiate, dalla pelletteria alla tessitura a mano, fino al mosaico artistico, alla pittura tradizionale e alla tipografia artigiana, ARTour porta in piazza una selezione ricchissima di lavorazioni, che testimoniano la varietà dell’artigianato fiorentino e toscano.

L’edizione si intreccia con un evento culturale di assoluto rilievo: la mostra dedicata a Beato Angelico a Palazzo Strozzi, un percorso che celebra uno dei grandi maestri del Quattrocento e della storia dell’arte italiana, alla quale chi farà acquisti ad ARTour potrà accedere con riduzione grazie a una convenzione speciale.

Trenta le imprese presenti: Agoefilo (bigiotteria fatta a mano uncinetto), Ateliervb (bigiotteria e accessori), Aure atelier di Lucia Liddo (abbigliamento sartoriale), Chiarugi 1952 (macina pepe, sale, spezie), Cleo-Nice Firenze (abbigliamento e accessori bambini), Fili di Lisa (gioielli tessili), Flor Rubaja Jewelry (gioielli), Giuliana Ferracuti (pelletteria), Il Tafano (ceramica), Iris Arregui (ceramica), Jole Sul Prato (oreficeria), Le ceramiche di Miss Dora (ceramica), Le Ciricotte (moda), LetySilverware (gioielli realizzati da antiche posate in argento), Lo Scrittoio (legatoria), Mani in coccio (gioielli realizzati con ceramiche recuperate), Manifesta creazioni artistiche (creazioni artistiche dipinte a mano), Manufatto Fiorentino (pelletteria), Mariagioia Maffucci gioielli contemporanei (gioielli), Organic Jewelry (gioielli), Oro zucchino (bigiotteria artistica), Ozio Piccolo Studio Tessile (moda), Piuma Meister Gioielli (bigiotteria), Silvia Logi Artworks (mosaico multimaterico), Storie di Stoffa (moda bimbo), Studio Ceramico Giusti (ceramica), Tessitura Fiore (foulard e sciarpe in fibre naturali), Tipografia Vera (diari, agende, quaderni), Veronica Balzani (dipinti a tempera al rosso d’uovo e foglia oro), Vuesse Prato (maglieria in fibre pregiate e filati naturali).

Fonte: CNA Firenze