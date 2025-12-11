Buone prestazioni dei cinque atleti del T.N.T. Empoli a Livorno

Buone prestazioni dei cinque atleti del T.N.T. Empoli nei campionati regionali invernali Assoluti in vasca corta al Centro federale Bastia di Livorno. Andrea Nania ha conquistato la medaglia d'argento sui 200 farfalla, assicurando il contributo più sostanzioso ai 162 punti ottenuti in classifica generale dalla società presieduta da Sonia Sireci, in cui ha centrato il quindicesimo posto sui ventinove club partecipanti alla rassegna.

Lo stesso Nania (classe 2007) è giunto 6° sui 100 farfalla e 12° sia nei 100 dorso che sui 200 dorso. Nelle gare maschili, poi, Leonardo Andrea Doccini (nato nel 2007) ha collezionato l'11° gettone sui 1500 stile, il 16° sui 400 stile e il 23° nei 200 farfalla. A loro volta, Gabriele Pagliai (2010) si è piazzato tredicesimo sui 200 farfalla mentre Stefano Borzellino (2005) ha concluso 29° i 200 farfalla e 31° i 100 farfalla. Per la sessione femminile, Anita Savino è arrivata quinta nei 200 farfalla, settima sui 100 farfalla e nona nei 50 farfalla, nonché ventiduesima sui 50 stile libero.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

