Cambio location per l’incontro pubblico con Stefano Rossi: "Genitori in ansia", trasforma le paure nelle ali di tuo figlio

Cambio location per l’incontro pubblico con lo psicopedagogista, scrittore e divulgatore Stefano Rossi: “Genitori in ansia”, trasforma le paure nelle ali di tuo figlio, che si terrà mercoledì 17 dicembre 2025, alle 21, non più nel Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, 5) ma alla sala teatro Il Momento di Empoli (via del Giglio, 59) e sempre su prenotazione da effettuare all’indirizzo https://www.eventbrite.com/e/1975562496608?aff=oddtdtcreator

Un incontro che ha suscitato fin da subito grande interesse e già con un pubblico numeroso viste le prenotazioni che stanno ancora arrivando. L’evento è stato organizzato dall’ufficio Servizi Educativi e Istruzione del Comune di Empoli per esplorare le radici delle nostre paure adulte e comprendere come influenzano la crescita di bambini e adolescenti. Oggi sempre più giovani manifestano fragilità emotive e difficoltà regolative, tanto diffuse da far parlare di una vera e propria “generazione ansiosa”. Ma cosa si nasconde dietro questo fenomeno? Le loro paure sono spesso lo specchio di quelle che agitano noi adulti – genitori, insegnanti, educatori – chiamati ogni giorno a guidarli in un mondo complesso, veloce e incerto.

La conferenza, ispirata al nuovo libro di Stefano Rossi, nasce per offrire uno spazio di riflessione condivisa e strumenti pratici a chi si prende cura della crescita dei più giovani. Partendo dai temi centrali del volume, l’autore ci accompagnerà in un viaggio all’interno delle ansie adulte.

Come stabilire regole e confini senza temere il rifiuto? Come bilanciare protezione e autonomia evitando ipercontrollo o permissività? Come gestire l’impatto dei nuovi “must” sociali e tecnologici? Come riconoscere e trasformare la nostra ansia per non trasmetterla a chi cresce accanto a noi?

In un’epoca in cui molte certezze si sono dissolte, è normale sentirsi disorientati. Ma è proprio attraverso la consapevolezza delle nostre fragilità che possiamo ritrovare sicurezza e diventare punti di riferimento affidabili.

Con la sua empatia e profondità, Stefano Rossi offrirà nuove chiavi di lettura e strategie operative per genitori, docenti ed educatori: strumenti concreti per trasformare le paure in risorse e diventare quella presenza solida e serena che aiuta bambini e ragazzi a volare alto, affrontando con fiducia le sfide quotidiane.

A conclusione dell’incontro Stefano Rossi sarà disponibile per il firmacopie. L’evento si inserisce tra le attività organizzate nell’ambito di Empoli Città amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti. Per informazioni: bambinebambini@comune.empoli.fi.it

