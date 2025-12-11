Capitale italiana della cultura 2028: al lavoro la giuria, in corsa tre città toscane

Entra nel vivo la selezione per la Capitale italiana della cultura 2028. Una giuria di sette esperti, guidata da Davide Maria Desario, sta valutando i progetti delle 23 città candidate. Dall’analisi nascerà la lista delle dieci finaliste, che saranno convocate per un’audizione pubblica prima della scelta definitiva.

Tra le città toscane in gara figurano Colle di Val d’Elsa (Siena) con il progetto “Colle28. Per tutti, dappertutto”, Fiesole (Firenze) con “Dialoghi tra terra e cielo” e Massa con “La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia”. Questi comuni rappresentano la regione nell’ampio panorama nazionale, che include realtà da tutta Italia, da Ancona a Catania, da Sarzana a Vieste.

La Capitale italiana della cultura 2028 sarà scelta tra le dieci finaliste dopo la valutazione pubblica dei progetti, con l’obiettivo di valorizzare l’identità culturale e il patrimonio storico dei territori partecipanti.