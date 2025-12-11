Caso Tuti, Azione Empoli: "Una donazione di sangue per ricordare gli agenti Falco e Ceravolo"

Azione Empoli propone di organizzare il 24 gennaio una commemorazione dedicata agli agenti Falco e Ceravolo, uccisi il 24 gennaio 1975 dall'esponente del gruppo neofascista del Fronte Nazionale Rivoluzionario Mario Tuti che ferì anche gravemente l'appuntato Arturo Rocca.
Accanto al momento istituzionale, il gruppo suggerisce di affiancare "un gesto concreto da parte della cittadinanza: una donazione di sangue straordinaria nella data del 24 gennaio (da replicare eventualmente nei giorni successivi) con un appello speciale, che richiami al valore degli Agenti di Polizia caduti nel vile attentato, e che contemporaneamente richiami al valore per la Vita".
Secondo il segretario cittadino Luca Ferrara, l’appuntamento potrebbe diventare annuale, "per mantenere viva questa pagina della nostra storia e allo stesso tempo aiutare le associazioni che si occupano della raccolta del sangue ad avvicinare nuovi donatori".
Azione invita quindi il sindaco Alessio Mantellassi e la giunta a sviluppare il progetto, dichiarando la piena disponibilità a collaborare per garantirne l’attuazione.
<< Indietro