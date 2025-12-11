Cerretese Volley Camp in Val di Sole: appuntamento in estate

Torna anche nell’estate 2026 il Cerretese Volley Camp in Val di Sole. Sette giorni di specializzazione pallavolistica con un super staff tecnico in un ambiente unico e al prezzo più competitivo tra tutti i camp della stessa durata.

Posti limitati a 52 atlete per settimana in modo da garantire un’alta qualità degli allenamenti, una struttura eccezionale completamente dedicata al camp e tre palestre a disposizione per gli allenamenti, il tutto nella magnifica cornice della Val di Sole, che consentirà anche delle piccole pause dalla pallavolo per escursioni, rafting e attività tipiche dell’ambiente trentino.

Allenamenti mattina e pomeriggio, con la sessione serale facoltativa in tre turni suddivisi per età per rendere ogni settimana omogenea a livello di proposte tecniche.

Ogni anno il camp è cresciuto a livello numerico grazie al passaparola e alle recensioni entusiastiche di atlete e famiglie da tutta la Toscana e nell’estate 2026 per la prima volta darà spazio a ben 20 giorni di intensa pallavolo.

Questi i tre turni in programma (il secondo è già esaurito).

JUNIOR CAMP (2013- 2014–2015) 29 giugno – 5 luglio

UPGRADE CAMP (2012–2013) 5 – 11 luglio TURNO ESAURITO

SUPER CAMP (2010–2011-2012) 11 – 17 luglio

I posti sono limitati ed in esaurimento, per informazioni si può contattare Stefano Berlincioni al 3202730321 o scrivere a cerretesepallavolo@gmail.com.

Fonte: Ufficio Stampa