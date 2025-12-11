Dimissioni sindaco di Figline e Incisa, conferito l'incarico al commissario prefettizio

Il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino ha nominato commissario prefettizio del Comune di Figline e Incisa Valdarno il viceprefetto Antonietta Lonigro, alla quale sono stati attribuiti i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale. L'incarico è stato conferito oggi, 11 dicembre, dopo le dimissioni del sindaco Valerio Pianigiani rassegnate lo scorso 20 novembre e divenute irrevocabili. Il prefetto, come spiegato in una nota, "ha accertato il verificarsi delle condizioni per lo scioglimento del Consiglio comunale" e "non potendo essere assicurata la piena funzionalità dell’Ente, sulla base delle disposizioni normative" ha "pertanto adottato il decreto di sospensione del Consiglio comunale e di nomina del Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente".

