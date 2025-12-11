Donazioni, l'albero, il concerto e la santa messa: il Natale all'ospedale di Empoli

Si respira già aria di Natale all'ospedale San Giuseppe di Empoli.
Sono numerosi gli eventi in programma sino all'Epifania. Ad aprire la serie di appuntamenti è stata, il 9 dicembre scorso, l'accensione dell'albero di Natale nell'area di accesso al presidio ospedaliero, alla presenza della direzione sanitaria del presidio.
Tante le visite in programma di associazioni e forze dell'ordine che porteranno doni, in particolare, per i piccoli ricoverati in questi giorni nel reparto di Pediatria.
Nei giorni scorsi la visita dell'Esercito italiano. Il 15 dicembre sarà la volta dell'Avo, il 16 dell'associazioni di Montrappoli che porterà una serie di piccoli lavoretti, il 17 dicembre sarà la volta della Polizia di Stato.
La mattina del 19 dicembre è attesa una rappresentativa della squadra di calcio dell'Empoli FC che farà tappa sempre in Pediatria.
Alle ore 16, invece, si svolgerà il concerto della Corale Santa Cecilia. Si tratta di un evento atteso e che coinvolgerà anche i pazienti ricoverati nei reparti, che potranno assistere all'evento anche dai monitor nelle stanze.
Il 22 dicembre, sempre in Pediatria, è prevista la consegna di modellini di macchinine.
Nella giornata dell'antivigilia, il 23 dicembre, nella cappella dell'ospedale San Giuseppe, alle 15,30 il cappellano dell'ospedale celebrerà la santa messa.
Nella giornata della Vigilia, il 24 dicembre, l'associazione Misericordia alle 15,30 farà tappa in Pediatria per salutare i piccoli pazienti. L'associazione tornerà nel reparto al secondo piano il 6 gennaio, in occasione della festa della Befana.
Per quelle stesse date sono previste anche le visite di altre istituzioni del territorio.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
<< Indietro