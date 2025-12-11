Due persone morte dopo essere state investite da treno in Toscana

Si tratta di due episodi distinti, avvenuti a Calenzano e in Lunigiana, a distanza di poco più di un'ora
Due persone sono morte oggi in due distinti episodi avvenuti nel giro di un'ora lungo la rete ferroviaria toscana, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Gli eventi hanno provocato interruzioni, cancellazioni e ritardi su diverse linee.
Intorno alle 12.30 una persona è stata investita da un treno nei pressi della stazione di Calenzano. Polizia ferroviaria e sanitari del 118 sono intervenuti sul posto. Gli investigatori stanno verificando se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. L’episodio ha comportato la sospensione temporanea della circolazione sulla Firenze–Viareggio, tra Firenze Rifredi e Prato Centrale. Il traffico è stato poi riattivato con forti rallentamenti, ritardi fino a 50 minuti e alcune cancellazioni.
Alle 13.44 un secondo decesso è stato registrato a Villafranca in Lunigiana, dove il 118 è stato allertato per la presenza del corpo di una donna finita sotto un treno. Anche in questo caso sono in corso verifiche per chiarire le circostanze.
