Due persone morte dopo essere state investite da treno in Toscana

Due persone sono morte oggi in due distinti episodi avvenuti nel giro di un'ora lungo la rete ferroviaria toscana, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Gli eventi hanno provocato interruzioni, cancellazioni e ritardi su diverse linee.

Intorno alle 12.30 una persona è stata investita da un treno nei pressi della stazione di Calenzano. Polizia ferroviaria e sanitari del 118 sono intervenuti sul posto. Gli investigatori stanno verificando se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. L’episodio ha comportato la sospensione temporanea della circolazione sulla Firenze–Viareggio, tra Firenze Rifredi e Prato Centrale. Il traffico è stato poi riattivato con forti rallentamenti, ritardi fino a 50 minuti e alcune cancellazioni.

Alle 13.44 un secondo decesso è stato registrato a Villafranca in Lunigiana, dove il 118 è stato allertato per la presenza del corpo di una donna finita sotto un treno. Anche in questo caso sono in corso verifiche per chiarire le circostanze.

