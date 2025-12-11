Empoli accoglie la Fiaccola Olimpica: una festa che accende la città

Dalla partenza a Santa Maria fino alla Tosco Romagnola: in migliaia scesi per le strade per la sesta tappa del viaggio della fiamma verso Milano Cortina 2026

Dopo Grosseto, Volterra e Pontedera, è stato il turno di Empoli come meta del viaggio della Fiaccola Olimpica delle prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Un’emozione unica per gli empolesi, che in un solo anno hanno vissuto due grandi manifestazioni: la Mille Miglia, passata per le strade cittadine lo scorso giugno, e ora il passaggio della fiaccola, un simbolo carico di significati e con una lunga tradizione alle spalle.

Ad aprire la staffetta è stato il primo tedoforo che dal centro sportivo di Santa Maria ha ricevuto la fiaccola e percorso i primi 200 metri.

A seguire un tragitto che ha coinvolto le principali strade empolesi: da via Livornese, passando per via della Repubblica, fino ad attraversare le vie del centro attraverso via Spartaco, transitando da piazza della Vittoria e concludendo sulla SS67 - via Tosco-Romagnola Sud.

Due i tedofori empolesi: un’atleta di Toscana Atletica e il capitano dell’Use Basket che ha chiuso l’ultimo tratto prima di salutare la fiaccola in direzione Firenze.

Grande emozione anche per il primo cittadino, Alessio Mantellassi, che ha sfilato per le strade accompagnando tedofori e fiamma per le strade di Empoli. Il sindaco ha commentato: "Un evento storico e bellissimo, salutato dagli empolesi con una grande festa e tanta gioia. È stato bello vedere gli atleti alternarsi nella staffetta portando la fiamma dentro la città. È un orgoglio vedere due empolesi portare la fiamma olimpica attraverso le nostre strade".

La fiaccola ha proseguito il viaggio verso Firenze intorno alle 18, dove si è conclusa questa sesta tappa. Domani l’ultima tappa toscana, che si chiuderà a Livorno.

Niccolò Banchi

