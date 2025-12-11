Furto nella notte in un negozio compro oro di Sovigliana, frazione del comune di Vinci. Intorno alle 2, una banda di ladri ha sfondato la porta a vetri dell’esercizio commerciale ed è entrata all’interno, portando via diversi gioielli esposti.

Alla segnalazione giunta al 112 sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica del colpo e quantificare sia i danni sia il valore della refurtiva, ancora in corso di valutazione. Indagini in corso per individuare i responsabili.

