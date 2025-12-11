Giornata mondiale del basket, grande festa al Palazzetto dello Sport di Cerreto Guidi

Sport Cerreto Guidi
Sabato 20 dicembre Cerreto Guidi festeggia al Palazzetto dello Sport la Giornata mondiale del basket. Le celebrazioni sono organizzate grazie alla collaborazione della Polisportiva Basket Cerretese e del referente comunale di Basketball for Peace, Davide Toni, assessore allo Sport di Cerreto Guidi.

Il programma prevede alle 21.15 un match tra Basket Cerretese e Lions Montemurlo Basket. Il supporto dell’associazione Nazionale Città dei Presepi contribuisce ulteriormente alla realizzazione dell’iniziativa.

La giornata mondiale del basket, proclamata dalle Nazioni Unite e celebrata ogni anno il 21 dicembre, ricorda la prima partita disputata nel 1891 allo Springfield College sotto la guida di James Naismith. Istituita nel 2023, la ricorrenza punta a valorizzare il basket come sport capace di promuovere inclusione, dialogo e cooperazione internazionale. In Italia, la giornata è sostenuta dal progetto “Basketball for Peace”, promosso da due Fellow for Minorities ONU e dal comitato nazionale presieduto dall’onorevole Maria Teresa Baldini, già atleta della nazionale italiana e campionessa europea. Il progetto riunisce iniziative, eventi e attività mirate a diffondere i valori educativi e sociali della pallacanestro, con il coinvolgimento di numerose realtà internazionali.

