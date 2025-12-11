Il 26 gennaio la notte di 'Tutti contano' a Firenze

Una notte per fare la differenza anche a Firenze. Istat ha promosso in collaborazione con la fio.Psd (Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora) che coordina a livello nazionale, la rilevazione delle persone senza dimora per l’anno 2026.

Fondazione Solidarietà Caritas Ets partecipa come socia di fio.Psd e coordina nel capoluogo toscano "Tutti contano" la rilevazione Istat-fio.Psd delle persone senza dimora in collaborazione con altre realtà del terzo settore esperte sul tema.

Un’iniziativa nazionale, una “fotografia notturna” per conoscere meglio il fenomeno della grave emarginazione adulta, raccogliere dati utili, aggiornati e condivisi, per poter migliorare le politiche e i servizi dedicati a chi vive in strada o in sistemazioni precarie.

Il censimento verrà realizzato in collaborazione con le amministrazioni comunali, il terzo settore e i servizi sociali.

La notte di lunedì 26 gennaio 2026 centinaia di volontari perlustreranno i quartieri, le strade e i giardini di Firenze per censire gli invisibili, così come avverrà in contemporanea in altre 14 grandi città italiane.

La Fondazione Solidarietà Caritas Ets lancia quindi un appello per coinvolgere almeno 220 volontari che riceveranno una formazione specifica da operatori esperti per poi contribuire a questa importante iniziativa sociale.

Tutti sono invitati a partecipare per dare voce, per contribuire a cambiare, perché nessuno deve essere invisibile.

Per cercare volontari saranno svolte attività di informazione all'Università di Firenze, in particolare presso il dipartimento di statistica e quello di scienze sociali.

Ogni volontario la notte del 26 gennaio sarà inserito in una squadra di 3 persone che monitorerà a piedi o con mezzi propri (bici, scooter, auto) una zona specifica della città. Ogni squadra sarà guidata da operatori formati, con esperienza diretta sul campo. Ogni volontario sarà assicurato e riceverà un attestato di partecipazione.

Chi si renderà disponibile, potrà essere inoltre coinvolto, oltre all'uscita notturna, nella fase delle interviste nei giorni successivi. Il 28 e il 29 gennaio i volontari saranno chiamati a svolgere un'indagine campionaria, tramite un questionario fatto ad alcune delle persone individuate in strada nella prima serata, o nelle strutture di accoglienza.

Può partecipare alla rilevazione "Tutti contano" chiunque voglia contribuire a questa significativa azione sociale. Non è richiesta esperienza pregressa, ma solo buon senso, spirito collaborativo e rispetto. Sono particolarmente benvenuti: studenti universitari, operatori del sociale, cittadine e cittadini attivi, associazioni locali.

Per partecipare è necessario essere maggiorenne, compilare il form di candidatura su www.tutticontano.fiopsd.org per la città di Firenze, partecipare alla formazione, e dare disponibilità per l'uscita notturna.

