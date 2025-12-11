Il Congresso comunale della Lega rielegge Marco Cordone

Si è svolto mercoledì 10 dicembre il Congresso comunale della sezione locale della Lega Toscana Salvini Premier, presieduto dall’esponente leghista Luca Scala, per il rinnovo delle cariche di Segretario e del Consiglio direttivo.

Il Segretario uscente, Marco Cordone, è stato rieletto per acclamazione, mentre nel Consiglio direttivo sono stati eletti Elisa Gini e Andrea Frino, già responsabile locale per la Sicurezza del movimento.

Nel suo intervento, Cordone ha sottolineato che la Direzione leghista di Fucecchio seguirà più attentamente anche il territorio del Comune confinante di Cerreto Guidi, sede della prestigiosa Villa Medicea, voluta da Cosimo I de’ Medici intorno al 1564, sia come residenza di caccia sia come presidio del territorio.

Per quanto riguarda Fucecchio, il Segretario ha ribadito l’impegno a portare avanti gli argomenti indicati nel Manifesto per la Sicurezza, tra cui il contrasto allo spaccio di droga, in particolare nelle zone collinari delle Cerbaie, e la realizzazione della Tenenza dei Carabinieri, più volte sollecitata dal Carroccio locale, che permetterebbe di avere un contingente dedicato al territorio.

Cordone ha ricordato inoltre che in una Commissione Sicurezza del 2022 chiese l’impiego di Militari con funzioni di Agenti di Polizia nel territorio collinare delle Cerbaie.

L’entusiasmo è alto e, ha sottolineato il Segretario, “Una cosa ce l’abbiamo molto chiara in mente. Questi territori del Medio Valdarno Inferiore, dovranno contare di più nell’ambito della Città Metropolitana di Firenze”.

La sezione comunale della Lega di Fucecchio, guidata da Cordone e dal nuovo direttivo, continuerà quindi a promuovere le proprie iniziative sul territorio di circa 115 km², con poco meno di 34.000 abitanti.