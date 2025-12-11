Il prefetto Maria Luisa D'Alessandro in visita a Santa Croce sull'Arno

C’erano i rappresentanti di tutta la comunità santacrocese questa mattina ad accogliere il Prefetto di Pisa Maria Luisa D'Alessandro nella sua visita all’amministrazione comunale e al Sindaco Roberto Giannoni. Una visita istituzionale, ma anche di cortesia verso gli amministratori e verso i cittadini.

L’incontro è stato caratterizzato da un clima di dialogo costruttivo, ascolto reciproco e con collaborazioni tra le diverse componenti civili, sociali ed economiche del territorio. Ad attendere il prefetto nella sala dal Consiglio comunale erano presenti le forze dell'ordine: - carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e vigili del fuoco - oltre ai rappresentanti delle associazioni di volontariato, delle categorie produttive e del settore conciario: Assoconciatori, Assa, Confcommercio e il parroco di Santa Croce sull'Arno.

Aprendo i lavori, il Sindaco Giannoni ha espresso gratitudine per la costante vicinanza istituzionale del Prefetto, ricordando come in numerose occasioni la Prefettura sia stata un punto di riferimento per l'Amministrazione e per la cittadinanza, contribuendo a coltivare un rapporto di stima reciproca e di autentica collaborazione.

Il prefetto D'Alessandro, nel suo intervento, ha sottolineato il ruolo fondamentale delle istituzioni e il valore di un dialogo leale e trasparente tra Amministrazione comunale, tessuto sociale e rappresentanza dello Stato: “la Prefettura - ha affermato - opera su temi cruciali, quali l'ordine e la sicurezza pubblica, l'immigrazione e la protezione civile; su questi fronti, la comunicazione costante tra le diverse componenti della società e le istituzioni è decisiva. Anche quando si parte da posizioni differenti, è proprio nel confronto che si crea un percorso comune di responsabilità e di ricerca del bene collettivo. A Santa Croce questo cammino è stato intrapreso con serietà e continuità”.

Tra i temi affrontati un focus è stato dedicato alla situazione economica del distretto conciario. Il presidente di Assoconciatori, Riccardo Bandini, e Johnatan Moroni dell'associazione Conto terzi hanno illustrato al Prefetto la fase complessa attraversata dal comparto, condizionata da dinamiche geopolitiche e da una congiuntura internazionale sfavorevole. I rappresentanti di Confcommercio attraverso l'intervento di Alessio Giovarruscio, hanno richiamato l'attenzione sul ruolo sociale e comunitario delle attività commerciali di vicinato e sulle difficoltà legate a episodi di microcriminalità che incidono sulla qualità della vita e sulla percezione di sicurezza. Anche consiglieri di opposizione, Angelo Scaduto e Ivetta Parentini, hanno portato il loro saluto, ribadendo la peculiarità di Santa Croce come città del lavoro e della coesione sociale.

La visita ha visto la partecipazione del parroco Don Donato Agostinelli e delle associazioni di protezione civile - Misericordia, Pubblica assistenza e Proloco - impegnate nella costante cura della resilienza del territorio, tema richiamato anche dal Prefetto: "So che qui si sta lavorando con impegno al rafforzamento del sistema di protezione civile, un investimento di responsabilità che tutela tutti” ha osservato. Concludendo gli incontri, il Prefetto D'Alessandro, ha richiamato il valore essenziale del patto civico tra cittadini e istituzioni “una comunità resta solida quando i diritti e doveri procedono insieme, in equilibrio: è proprio in questo equilibrio che si sviluppano gli anticorpi necessari per affrontare le difficoltà e trasformarli in crescita. Come istituzioni abbiamo il dovere di custodire e promuovere la coscienza civica perché da essa dipende la salute democratica della società che siamo chiamati ad amministrare".

Il sindaco Roberto Giannoni: "Figura di riferimento in ogni criticità"

“Il prefetto, da quando sono sindaco, mi è sempre stata vicina in termini istituzionali e in varie occasioni ha svolto un ruolo di figura di riferimento. Questa visita vuole essere un momento di incontro tra i rappresentanti dell'amministrazione e il prefetto D'Alessandro in qualità di rappresentante dello Stato, che ha dimostrato vicinanza a noi amministratori e alla comunità di Santa Croce sull'Arno ogni volta che ci sono state criticità, spesso contribuendo in modo decisivo a trasformarle in opportunità. Questi continui confronti hanno fatto nascere, credo, anche un rapporto umano e di reciproca stima e rispetto”.

