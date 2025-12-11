Incidente a un passaggio a livello a Rufina, nessun ferito

Cronaca Rufina
Incidente questa sera a Rufina, dove per cause in corso di accertamento un furgone è rimasto tra due passaggi a livello ed è stato urtato da un treno in transito. Fortunatamente nessuna persona risulta ferita. Sul posto in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario, intorno alle 18.10, sono intervenuti i vigili del fuoco di Pontassieve, verificando l'assenza di situazioni di pericolo nello scenario e che non vi fossero persone coinvolte.

