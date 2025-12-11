Incidente sull'A1 tra Fabro e Valdichiana, code in direzione Firenze

Incidente tra due mezzi pesanti sulla A1, all'altezza del km 405 tra Fabro e Valdichiana in direzione Firenze. Come comunicato da Autostrade intorno alle 17.30, nel tratto interessato, si registrano 8 km di coda e il traffico risulta attualmente bloccato.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in A1 che da Roma sono diretti verso Firenze è consigliato di uscire a Chiusi e rientrare a Valdichiana, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Per le lunghe percorrenze è consigliato di uscire a Orte, prendere la E45 in direzione Perugia e rientrare in autostrada a Valdichiana.