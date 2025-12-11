Interventi sulla rete idrica, rubinetti a secco a Montelupo Fiorentino

Per lavori sulla rete idrica nel comune di Montelupo Fiorentino, Acque comunica che lunedì 15 dicembre, dalle ore 8 alle 12, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a Bobolino nelle seguenti vie: del Chiesino, della Villa e Botinaccio (nel tratto compreso tra i civici 1 - 107 e 30 - 118).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 16 dicembre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque spa - Ufficio Stampa