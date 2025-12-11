La passione per la Vespa torna protagonista con il XV Raduno Vespa e Ape a Ponte a Cappiano, organizzato dal Vespa Club Il Ponte Mediceo, ultima tappa del Campionato Turistico Nazionale 2025. L’evento, in programma il 27 e 28 dicembre, richiamerà vespisti da tutta Italia per due giornate dedicate a turismo, cultura e tradizione nel cuore della Toscana.

Un’occasione per scoprire il territorio, con alcune delle principali città d’arte toscane – Firenze, Pisa, Siena, Livorno e Lucca – raggiungibili in meno di un’ora. Per chi resta nei dintorni, Fucecchio e i comuni limitrofi offrono un ricco patrimonio culturale: dal Museo Piaggio di Pontedera a San Miniato, Vinci, Cerreto Guidi, Certaldo, San Gimignano e Volterra.

Il programma

Sabato 27 dicembre

L’apertura è prevista alle 14.00 presso la sede del Vespa Club in Via dei Granai, con registrazioni e consegna dei gadget. Nel pomeriggio i partecipanti potranno partire liberamente per itinerari turistici consigliati.

Dalle 17.00, ritrovo a Le Tre Cupole per un momento conviviale, seguito alle 17.30 dall’incontro con Andrea Pinasco, figura storica del mondo vespistico, che ripercorrerà le sue prime elaborazioni degli anni Ottanta e Novanta.

La giornata si chiuderà alle 20.00 con la cena nelle torri del Ponte Mediceo.

Domenica 28 dicembre

Alle 9.30 accoglienza e colazione al Ristorante La Casa Rossa, da cui partirà alle 10.45 il giro turistico di circa 15 km con arrivo a Massarella.

Dalle 11.30 aperitivo con degustazioni locali, quindi alle 12.00 le premiazioni con targhe e trofei per i club partecipanti.

Alle 12.30 primi saluti per chi conclude l’evento, mentre per gli altri il programma prosegue con il pranzo conviviale delle 13.15 e la chiusura ufficiale alle 15.30.

Iscrizioni e informazioni

Gadget garantiti ai primi 200 iscritti

Pranzo della domenica garantito per 120 partecipanti

Convenzioni con strutture ricettive per chi arriva il sabato

Quote di iscrizione

Pacchetto base (gadget + attività + merendino sabato + colazione e aperitivo domenica): €20 (conducente + passeggero)

(gadget + attività + merendino sabato + colazione e aperitivo domenica): (conducente + passeggero) Cena del sabato : €20 a persona

: a persona Pranzo della domenica : €25 a persona

: a persona Quota ridotta Campionato Turistico (solo ad esaurimento gadget): €15

PRE-ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 20 dicembre 2025

Contatti

Enrico: 347 6015259

Giuliana: 340 5390979

Mauro: 335 8221404

Patrizia: 348 7639715

Email: ilpontemediceo@vespaclubditalia.it

Sito: www.ilpontemediceo.it



