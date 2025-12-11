Ponte a Cappiano si prepara all’ultima tappa del Campionato Turistico Nazionale 2025
La passione per la Vespa torna protagonista con il XV Raduno Vespa e Ape a Ponte a Cappiano, organizzato dal Vespa Club Il Ponte Mediceo, ultima tappa del Campionato Turistico Nazionale 2025. L’evento, in programma il 27 e 28 dicembre, richiamerà vespisti da tutta Italia per due giornate dedicate a turismo, cultura e tradizione nel cuore della Toscana.
Un’occasione per scoprire il territorio, con alcune delle principali città d’arte toscane – Firenze, Pisa, Siena, Livorno e Lucca – raggiungibili in meno di un’ora. Per chi resta nei dintorni, Fucecchio e i comuni limitrofi offrono un ricco patrimonio culturale: dal Museo Piaggio di Pontedera a San Miniato, Vinci, Cerreto Guidi, Certaldo, San Gimignano e Volterra.
Il programma
Sabato 27 dicembre
L’apertura è prevista alle 14.00 presso la sede del Vespa Club in Via dei Granai, con registrazioni e consegna dei gadget. Nel pomeriggio i partecipanti potranno partire liberamente per itinerari turistici consigliati.
Dalle 17.00, ritrovo a Le Tre Cupole per un momento conviviale, seguito alle 17.30 dall’incontro con Andrea Pinasco, figura storica del mondo vespistico, che ripercorrerà le sue prime elaborazioni degli anni Ottanta e Novanta.
La giornata si chiuderà alle 20.00 con la cena nelle torri del Ponte Mediceo.
Domenica 28 dicembre
Alle 9.30 accoglienza e colazione al Ristorante La Casa Rossa, da cui partirà alle 10.45 il giro turistico di circa 15 km con arrivo a Massarella.
Dalle 11.30 aperitivo con degustazioni locali, quindi alle 12.00 le premiazioni con targhe e trofei per i club partecipanti.
Alle 12.30 primi saluti per chi conclude l’evento, mentre per gli altri il programma prosegue con il pranzo conviviale delle 13.15 e la chiusura ufficiale alle 15.30.
Iscrizioni e informazioni
Gadget garantiti ai primi 200 iscritti
Pranzo della domenica garantito per 120 partecipanti
Convenzioni con strutture ricettive per chi arriva il sabato
Quote di iscrizione
- Pacchetto base (gadget + attività + merendino sabato + colazione e aperitivo domenica): €20 (conducente + passeggero)
- Cena del sabato: €20 a persona
- Pranzo della domenica: €25 a persona
- Quota ridotta Campionato Turistico (solo ad esaurimento gadget): €15
PRE-ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 20 dicembre 2025
Contatti
- Enrico: 347 6015259
- Giuliana: 340 5390979
- Mauro: 335 8221404
- Patrizia: 348 7639715
- Email: ilpontemediceo@vespaclubditalia.it
- Sito: www.ilpontemediceo.it