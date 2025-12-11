Natale a Castelfiorentino, fine settimana con Elfi, Cavalli e Canti natalizi

Un Babbo Natale a cavallo, accompagnato dai suoi fedeli aiutanti: gli Elfi! E’ questa una delle novità che nel prossimo fine settimana renderanno particolarmente suggestivo il “Natale a Castelfiorentino”, un format che sta riscuotendo grande successo anche per la capacità di proporre eventi sempre nuovi, in grado di suscitare curiosità e interesse tra i visitatori.

Si comincia dunque sabato pomeriggio (ore 15.00) con un itinerario artistico tra il Museo Be.Go. il Centro Culturale Cambio e le vie del centro mentre alle 15.30, in concomitanza con l’apertura del mercatino natalizio, ci sarà anche la Casina di Babbo Natale per la gioia di tutti i bambini, con possibilità di scattare una suggestiva foto-ricordo. Dalle 16.00 prenderanno il via per le vie del centro (itineranti) i “Canti di Natale” del Coro Lirico Castellano”, mentre alla Libreria del Cambio (corso matteotti, aperto anche domenica pomeriggio) una iniziativa originale: “Arcobaleni di Pace”, laboratorio di scrittura creativa per bambini. I piccoli partecipanti potranno scrivere delle letterine dedicate al tema della Pace: desideri personali, ma anche sogni e richieste per un mondo più giusto e sereno. Durante tutto il periodo natalizio, i bambini potranno imbucare le lettere nella cassetta di posta all’ingresso della libreria, e le più belle avranno la gioia di essere pubblicate in un libro edito da Federighi editori che sarà distribuito in tutta Italia. In Piazza Gramsci, infine, “Jingle-Bells. Christmas night e Dj”, iniziativa a cura di Caffè del Teatro e Lami Social Club che si protrarrà fino a sera.

Domenica pomeriggio (dalle ore 15.00, Piazza Kennedy) grande evento con “Santa Klaus & Friends”: arriverà infatti Babbo Natale a cavallo in compagnia degli Elfi, offrendo la possibilità a tutti i bambini che lo desiderano di provare l’emozione di un breve “giro” a cavallo, completamente gratuito, in un’area delimitata. A disposizione 4 cavalli, con ingresso limitato a 4 genitori e 4 bambini per volta. I cavalli saranno naturalmente tenuti per le redini e i bambini dovranno indossare casco (con cuffietta usa e getta) per motivi di sicurezza. All’Oratorio di San Carlo (dalle 16.00) opportunità di scattare foto professionali grazie al set allestito dal Gruppo fotografico “Giglio Rosso” e, dalle 17.00, in Piazza Gramsci (sguardo rivolto verso la terrazza del teatro) ci sarà lo spettacolo teatrale “Senza l’albero che Natale è”: gag divertente, quasi una parodia dedicata alla frenesia che talvolta accompagna gli “ultimi acquisti” prima del Natale. Protagonista una madre che si decide ad acquistare l’Albero solo all’ultimo momento, e una figlia disperata costretta ad arrangiarsi e fare di necessità virtù. Saranno inoltre aperte la Casina di Babbo Natale (con una insolita “Mamma Natale”), il mercato natalizio e naturalmente “La via dei Presepi”, che sta suscitando grande entusiasmo per la creatività e l’innovazione che contraddistingue gli oltre 40 presepi artistici e artigianali disseminati nel centro storico alto.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

