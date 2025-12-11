Operatrice aggredita durante servizio domiciliare, la denuncia di Uil

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

La lavoratrice ha riportato contusioni e una prognosi di sei giorni

Un’operatrice di una cooperativa sociale parte di un consorzio è stata aggredita ieri pomeriggio durante un servizio di assistenza domiciliare a Firenze. A denunciare l’accaduto è la Uil Fpl, tramite il segretario regionale Alessandro Bottai, che spiega: “È stata aggredita e minacciata durante lo svolgimento del suo lavoro all'interno dell'appartamento di una utente da sei persone, fra le quali una esterna al nucleo dei familiari e parenti”.

La lavoratrice ha riportato contusioni e una prognosi di sei giorni, oltre a “un forte stato depressivo”, sottolinea Bottai.

Secondo il segretario Uil, nei mesi scorsi erano già stati segnalati sia alla cooperativa che al Comune di Firenze, soggetto appaltatore, problemi legati all’organizzazione del servizio. Bottai denuncia: “Nessuna telefonata da parte del Consorzio, a cui contestiamo l’assoluta anarchia nell’organizzazione del servizio: non ha evidentemente provveduto ad applicare quanto previsto dal capitolato d'appalto”, tra cui turnazioni regolari, zonizzazione e contratti individuali appropriati per i part time.

La Uil chiama in causa anche il Comune: “Per le responsabilità in ordine all'aderenza dell'organizzazione del lavoro con il bando di appalto, alla verifica delle condizioni lavorative e di sicurezza, l'appropriatezza dei contratti individuali di lavoro dei part time. L'assessore Paulesu ha formulato la propria solidarietà nei confronti della lavoratrice. Lo ringraziamo, ma non basta. I dirigenti ed i responsabili del settore devono verificare tempestivamente quanto dovuto”.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
11 Dicembre 2025

Scontri al liceo Michelangiolo, chiesto 1 anno per due studenti di Azione Universitaria

La procura di Firenze ha chiesto una condanna a un anno di reclusione per due esponenti di Azione Universitaria coinvolti nell’aggressione avvenuta il 18 febbraio 2023 davanti al liceo Michelangiolo. [...]

Arezzo
Cronaca
11 Dicembre 2025

Furto di rame sulla linea ferroviaria direttissima Firenze, tre arresti

I Carabinieri di Arezzo, con il supporto dei militari di Napoli e Treviso, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di quattro persone ritenute responsabili di un furto continuato [...]

Certaldo
Cronaca
11 Dicembre 2025

Processo per l’omicidio di Maati: troppe persone in aula, udienze a numero chiuso

Accesso contingentato alle udienze del processo per l’omicidio di Maati Moubakir, il 17enne di Certaldo ucciso a coltellate il 29 dicembre 2023 a Campi Bisenzio. La presidente della Corte d’assise [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina