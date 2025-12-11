Pallavolo femminile, Scandicci a un passo dalla semifinale mondiale per club

Photo Credit: Maurizio Anatrini
Seconda vittoria consecutiva per la Savino Del Bene Volley di Scandicci nel mondiale per club femminile in corso in Brasile. Le toscane hanno battuto 3-0 le padrone di casa dell'Osasco São Cristóvão Saúde con i parziali 31-29, 25-22, 25-15, e adesso guidano il girone al primo posto.
Protagoniste della gara le giocatrici Skinner e Antropova, rispettivamente autrici di 23 e 21 punti. Già stasera, alle 21, Scandicci affronterà il Club Alianza Lima del Perù per la terza partita del girone A. Nell’altro girone, Conegliano ha già ottenuto la qualificazione alla semifinale.
