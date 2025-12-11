Panettone solidale di Unicoop Firenze a sostegno del Meyer

Un panettone buono due volte, che fa bene al palato e al cuore: anche quest’anno nei Coop.fi arriva il panettone Banco del Gusto firmato dalla cuoca toscana Luisanna Messeri, disponibile in due versioni, da tre chili e da un chilo, nei punti vendita di Unicoop Firenze. Acquistandolo, si contribuisce a sostenere la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze nell’attività di ricerca scientifica e nell’acquisto di apparecchiature diagnostiche.

L’iniziativa solidale è stata presentata questa mattina presso il l’Ospedale Meyer di Firenze, alla presenza di Alessandro Benedetti, segretario generale Fondazione Meyer, Lorenzo Pescini, Direttore amministrativo AOU Meyer Irccs, Luisanna Messeri, cuoca e food blogger, Francesca Gatteschi, direttrice soci Unicoop Firenze, Giulio Caravella, vicepresidente Fondazione Il Cuore si scioglie e la Direzione aziendale Aou Meyer Irccs.

Le dichiarazioni

"Da molti anni Unicoop Firenze e la Fondazione Meyer hanno avviato un progetto condiviso con l’obiettivo di aiutare sempre più bambini. Alla vigilia di Natale questa alleanza per la salute dei più piccoli si concretizza ancora una volta in una iniziativa solidale e siamo orgogliosi di questa sinergia che ci ha permesso di raggiungere grandi traguardi e progettarne di nuovi, sempre più ambiziosi", afferma il presidente della Fondazione Meyer, Marco Carrai

"Siamo grati a Unicoop per questa iniziativa che coniuga gusto e solidarietà. Il sostegno della cooperativa sarà finalizzato a incrementare alcune attività di ricerca scientifica, una priorità strategica per l’ospedale che è diventato Irccs. La progettualità riguarda tre linee di azione: la psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, con uno studio sull’autismo, la neurologia e la cardiologia pediatrica. Questo permetterà all’ospedale di crescere ancora e dare una risposta ai bambini e alle famiglie che si rivolgono a noi per un problema di salute", sostiene Alessandro Benedetti, segretario generale della Fondazione Meyer

"La nostra sinergia con il Meyer nasce da molto lontano ed accompagnare il Meyer nello sviluppo dei suoi progetti di ricerca è la logica conseguenza della filosofia che da sempre guida Unicoop Firenze: migliorare il nostro territorio, unendo le forze. Dopo esserci impegnati negli ultimi anni per il suo ampliamento e per le sue attività, rinnoviamo il nostro sostegno con questa campagna natalizia che mette al centro la ricerca scientifica, gli studi nell'ambito della neuropsichiatria infantile e l’acquisto di nuove apparecchiature per dare risposte ancora più efficaci nella cura delle malattie dei bambini. Per questa iniziativa, abbiamo scelto il dolce principe del Natale, in una versione artigianale e di qualità: un prodotto che riunisce tutti intorno alla tavola e che, ci auguriamo, possa essere apprezzato da soci e clienti che lo acquisteranno per sostenere le attività dell’ospedale Meyer", dichiarano Francesca Gatteschi, direttrice soci Unicoop Firenze e Giulio Caravella, vicepresidente della Fondazione Il Cuore si scioglie

"Sono davvero orgogliosa di aver partecipato e dato il mio contributo con la ricetta di un panettone buono due volte, grazie al quale tante persone potranno contribuire a questa iniziativa e sostenere l’Ospedale Meyer, al quale andrà parte del ricavato di vendita. Acquistare questo panettone significa contribuire concretamente alla cura, alla ricerca e all'accoglienza di bambine e bambini, in un luogo pensato per il loro benessere", afferma Luisanna Messeri, cuoca e food blogger

La collaborazione con il Meyer

Quella con il Meyer è una collaborazione che va avanti da tempo: ha preso il via nel 2017 con un importante impegno economico da parte di Unicoop Firenze finalizzato al progetto Meyer+ ed è stata rinnovata nel 2020. Dal 2024 la collaborazione si è concentrata nel sostenere la ricerca scientifica, un ambito che da sempre riveste un ruolo importante all’interno del pediatrico fiorentino e ancora di più da quando è stato riconosciuto come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Anche l’iniziativa dei panettoni solidali andrà a sostenere progetti di ricerca, che riguardano due specializzazioni mediche: da un lato la psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e dall’altro la neurologia e la cardiologia pediatrica.

Il supporto psichiatrico

Nell’ambito della psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, che è oggi una risposta concreta alla crescente emergenza di salute mentale dei più giovani, si stanno facendo dei grandi passi in avanti. Un tema su cui il Meyer conferma dati in crescita: negli ultimi tre anni sono aumentati sia i numeri sia la gravità dei quadri clinici. I ricoveri complessivi sono circa 700, 9 su 10 con accesso dal Pronto Soccorso, e una degenza media di due settimane. I ragazzi ricoverati presentano soprattutto esordi psicotici, disturbi dell’umore con sintomi severi, autolesionismo con rischio suicidario attivo, difficoltà di regolazione emotiva con impulsività, disturbi alimentari e condotte a rischio. A fronte di una domanda che sta aumentando, occorre quindi strutturarsi sempre più. Rispetto a questo quadro, è fondamentale il lavoro del Meyer in questo ambito, dove l’intervento prevede più momenti. Nell’intervento in ambito psichiatrico, le fasi acute vengono intercettate e trattate nel reparto ospedaliero, mentre i servizi territoriali di Neuropsichiatria Infantile, consultori, centri diurni e servizi sociali, assicurano la continuità della cura una volta superato il momento critico. In questo percorso il Meyer è un anello centrale: qui arrivano le emergenze e le urgenze psichiatriche pediatriche e adolescenziali, che poi vengono ricollegate ai servizi dei territori. In sintesi, l’ospedale stabilizza lo stadio più grave e costruisce, insieme alla famiglia e ai colleghi, il ponte verso il “dopo”, che è il territorio.

Cardiologia e neurobiologia pediatrica

Sul fronte delle patologie cardiache, la ricerca finanziata da Unicoop è concentrata sulle correlazioni fra anomalie genetiche dei canali ionici e disturbi della eccitabilità cardiaca. Mentre l’Unità operativa di ricerca in Neurobiologia cellulare dell’Aou Meyer Irccs si occupa dello studio delle encefalopatie epilettiche, malattie caratterizzate dalla presenza di convulsioni, spesso associate a malformazioni del cervello e che si manifestano in età pediatrica. Si tratta di malattie molto invalidanti e hanno un grande impatto sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie. La maggior parte delle encefalopatie epilettiche ha una base genetica e purtroppo per molte al momento non esiste una cura. Il metodo più efficace per sviluppare nuove terapie è capire cosa succede nelle cellule del cervello dei pazienti: identificare l’anomalia che causa l’encefalopatia epilettica è infatti il primo passo per individuare un trattamento che possa ridurre, se non far scomparire, le convulsioni. Il modello di laboratorio più adatto e all’avanguardia per questo scopo è rappresentato da neuroni umani sviluppati a partire da cellule della pelle o del sangue dei pazienti. Anche grazie al sostegno di Unicoop Firenze i ricercatori hanno realizzato modelli di neuroni dalle cellule della pelle di due pazienti affetti da due diversi tipi di encefalopatia epilettica a base genetica grave, resistente ai farmaci, associata a malformazioni cerebrali ed esordita in entrambi i pazienti molto precocemente. Lo scopo degli studi in corso è definire le anomalie presenti nei neuroni sviluppati in laboratorio, per identificare bersagli cellulari su cui testare nuove molecole con potenziale azione terapeutica.

Artigianale e solidale

Il panettone artigianale a marchio Banco del Gusto è realizzato secondo la ricetta della tradizione, arricchita con arance candite siciliane, l’uvetta bagnata nel Vin Santo e l’uso del sale di Volterra, conosciuto come il “sale più puro d’Italia”, con tuorli che gli donano un intenso colore giallo, burro da panna centrifugata, lievito madre. Il panettone è disponibile sia nella versione maxi da 3 kg, solo su prenotazione (prenotabile nei supermercati più grandi il 6 dicembre, con consegna l’11 e il 18, e il 13 con consegna il 18 dicembre, costo 49 euro di cui 15 vengono donati), o nella versione da 1 kg (costo 19 euro e ne vengono donati 5), in vendita in tutti i Coop.fi, anche nei supermercati più piccoli, fino al 24 dicembre. Un panettone, freschissimo, perché viene preparato e consegnato entro pochi giorni dalla cottura: mantiene così intatti profumi, sapore e morbidezza. Nei superstore sarà in esposizione nei reparti forneria, per dare la possibilità a soci e clienti di apprezzarlo in anteprima. Entrambe le versioni vengono vendute in un’elegante scatola regalo.