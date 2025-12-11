"Piazza Gramsci al buio", la segnalazione di una lettrice. Il Comune: "A breve il ripristino"

Politica e Opinioni Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

"Empoli si prepara a vivere le festività natalizie, con le luci e le decorazioni che richiamano ogni fine settimana migliaia di visitatori, ma piazza Antonio Gramsci, uno dei principali accessi al centro storico e tra i parcheggi più utilizzati, resta al buio, lasciando un’area strategica in un’oscurità che perdura proprio nel periodo in cui la città dovrebbe brillare". È la segnalazione di una lettrice che denuncia come “i vecchi lampioni sono stati rimossi, i nuovi pali sono stati posati, ma non ancora accesi”.

Dal Comune di Empoli arrivano però delle precisazioni. L’amministrazione spiega che "sono due i lampioni non funzionanti" e che entrambi "erano già stati segnalati alla ditta incaricata da giorni". Il Comune assicura che "entro lunedì" sarà completato il ripristino dell’illuminazione. Si tratterebbe, spiegano dal Comune, "di alcuni dei vecchi lampioni e non dei nuovi che sono già attivi e funzionanti".

Secondo la cittadina, però, i nuovi punti luce installati sono orientati verso la strada e non verso gli spazi interni della piazza, lasciando l’area poco sicura: “Il paradosso è che i nuovi punti luce sono già lì, visibili, installati, puntati verso la strada e non verso gli spazi interni, come se la funzione primaria non fosse quella di illuminare un parcheggio frequentato da famiglie, anziani e visitatori”, aggiunge.  La lettrice, che parla di "disattenzione", dà quindi un giudizio politico più generale: "Non si tratta di allarmismo, ma di realismo. Empoli, come molte altre città, vive già una sicurezza discutibile specialmente nelle ore serali. Lasciare al buio uno spazio pubblico di questa importanza significa ignorare un bisogno evidente dei cittadini: quello di poter camminare, sostare, muoversi sentendosi protetti. La luce è un servizio, ma è anche un messaggio. E un parcheggio Centrale lasciato al buio, in pieno dicembre, comunica soprattutto disattenzione". La speranza, conclude la lettrice, è che “insieme alle luci del Natale, si accenda anche una maggiore attenzione verso quei luoghi che raccontano – nel bene e nel buio – la qualità delle scelte pubbliche. Perché una piazza illuminata non è solo una questione tecnica: è un gesto di cura verso la comunità”.

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
11 Dicembre 2025

Europa Verde critica su rischio idraulico, gli Alluvionati 14 marzo: "Arriva in ritardo, ma adesso stimoli Comune"

Il Gruppo Alluvionati 14 Marzo interviene sul recente comunicato diffuso da Europa Verde Empoli, definito "piuttosto singolare", nel quale il partito affronta i temi di "rischio idraulico, manutenzione e protezione [...]

Empoli
Politica e Opinioni
11 Dicembre 2025

Caso Tuti, Azione Empoli: "Una donazione di sangue per ricordare gli agenti Falco e Ceravolo"

Azione Empoli propone di organizzare il 24 gennaio una commemorazione dedicata agli agenti Falco e Ceravolo, uccisi il 24 gennaio 1975 dall'esponente del gruppo neofascista del Fronte Nazionale Rivoluzionario Mario [...]

Empoli
Politica e Opinioni
10 Dicembre 2025

Provincia Novecento e Premio Pozzale: pensieri e proposte di Empoli in Azione

Luca Ferrara, Segretario cittadino di Empoli in Azione, esprime a nome del partito un sentito apprezzamento per il lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale, e in particolare dall’Assessore alla Cultura Matteo Bensi, [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina