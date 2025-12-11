Buongiorno oggi ringrazio Marina che mi ha scritto e mi ha mandato una ricetta molto particolare dal sapore orientale il Pollo caramellato e speziato. Una ricetta che potresete realizzare per queste feste di Natale. Ci sono degli ingredienti che potrete trovare in negozi etnici come: Kecap manis, il pepe di Sichuan, la salsa di soia.

Il Kecap manis scritto anche Kejap è una salsa di soia dolce indonesiana, se non la trovate potete sostituirla con un'uguale dose della stessa salsa di soia in cui avrete stemperato mezzo cucchiaino di miele.

Il pepe di Sichuan in realtà non è un vero pepe ma una bacca rossa essiccata, originariamente della Cina nata per il suo aroma fresca e agrumato con note di limone e canfora si abbinano bene ai sapori agrodolci.

Nella ricetta sono prese le sovracosce del pollo, mi raccomando non togliete la pelle, poi vengono lasciate in una marinatura speziata e aromatica. La salsa di soia che mettete nella marinatura e poi il miele che aggiungerete a metà cottura daranno non solo un gusto davvero speciale al pollo ma hanno il potere di creare sulla carne una speciale protezione. La caramellizazzione delle sostanze zuccherine crea una sorta di scudo che protegge la polpa evitando la dispersione dei succhi, mantenendolo morbida. Perchè questo accada bisogna che la temperatura del forno sia alta sui 2020 gradi.

Pollo caramellato e speziato

Ingredienti per 6 persone

12 sovracosce di pollo con la pelle

1 arancia non trattata e 60 ml di succo

125 ml di salsa di soia

60 ml di Kecap manis (salsa di soia dolce indonesiana, nei negozi etnici)

90 gr di miele

1 pezzo di zenzero di 45 gr

4 spicchi di aglio

2 cucchiaini di pepe di Sichuan (nei negozi etnici)

4 bacche di anice stellato

3 bastoncini di cannella

Sale

Pepe

Preparazione

Lavate l’arancia e tagliatela a rondelle sottili. Sbucciate lo zenzero e riducetelo a fettine. Sbucciate l’aglio. In un’ampia ciotola disponete il succo di arancia, la salsa di soia, la salsa kecap manis, lo zenzero, l’aglio, il pepe di Sichuan, le bacche di anice stellato, la cannella, una presa di sale e una macinata di pepe. Mescolate, unite il pollo, mescolate nuovamente e fatelo marinare per 30 minuti girandolo di tanto in tanto. Prelevate le sovracosce, disponetele in un’ampia teglia con la pelle rivolta verso il basso, versatevi sopra la marinata e infornate a 220 gradi per 15 minuti. Giratele, aggiungete intorno le rondelle di arancia e versate il miele a filo sulla carne. Proseguite la cottura per 15 minuti circa, o finché le sovracosce saranno bene dorate. Se vi piace servite con riso cotto a vapore.

Marina

