Nasce il Premio "Ferruccio Benvenuto Busoni" per i talenti musicali dell'Empolese-Valdelsa

Nel 2026 prende ufficialmente il via il Premio “Ferruccio Benvenuto Busoni”, un nuovo riconoscimento promosso dall’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni e pensato per dare visibilità e sostegno ai musicisti più meritevoli che vivono nel Circondario Empolese-Valdelsa. L’iniziativa nasce con l’intento di valorizzare il talento locale, incentivare lo studio della musica e rafforzare il legame tra i giovani artisti e il territorio in cui operano.

La partecipazione al Premio è completamente gratuita. Per presentare la propria candidatura è richiesto l’invio di un curriculum vitae e di una o più registrazioni video – tramite link YouTube o file in formato MP4 – all’indirizzo e-mail orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com. Il concorso è aperto a musicisti di qualsiasi età e ambito strumentale o vocale, a condizione che siano residenti in uno dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa.

Il vincitore della I Edizione del Premio “Ferruccio Benvenuto Busoni” 2026 riceverà una borsa di studio del valore di 2.000 euro, una serie di segnalazioni giornalistiche dedicate, una targa speciale e un diploma ufficiale. Inoltre, al premiato sarà offerto un concerto con l’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni, occasione preziosa per esibirsi in un contesto professionale e farsi conoscere da pubblico e addetti ai lavori.

A valutare le candidature sarà una Commissione formata da musicisti e professionisti del settore, che esamineranno i candidati tenendo conto della qualità artistica, della padronanza tecnica, della capacità interpretativa e del percorso formativo e professionale illustrato nel curriculum.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 12 gennaio 2026. L’esito della selezione sarà comunicato ai candidati via e-mail il 31 gennaio 2026.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni al numero 333 3764731 o scrivere all’indirizzo orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com.

Fonte: Ufficio Stampa