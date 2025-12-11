Nasce il Premio "Ferruccio Benvenuto Busoni" per i talenti musicali dell'Empolese-Valdelsa

Il vincitore della prima edizione riceverà una borsa di studio del valore di duemila euro
Nel 2026 prende ufficialmente il via il Premio “Ferruccio Benvenuto Busoni”, un nuovo riconoscimento promosso dall’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni e pensato per dare visibilità e sostegno ai musicisti più meritevoli che vivono nel Circondario Empolese-Valdelsa. L’iniziativa nasce con l’intento di valorizzare il talento locale, incentivare lo studio della musica e rafforzare il legame tra i giovani artisti e il territorio in cui operano.
La partecipazione al Premio è completamente gratuita. Per presentare la propria candidatura è richiesto l’invio di un curriculum vitae e di una o più registrazioni video – tramite link YouTube o file in formato MP4 – all’indirizzo e-mail orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com. Il concorso è aperto a musicisti di qualsiasi età e ambito strumentale o vocale, a condizione che siano residenti in uno dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa.
Il vincitore della I Edizione del Premio “Ferruccio Benvenuto Busoni” 2026 riceverà una borsa di studio del valore di 2.000 euro, una serie di segnalazioni giornalistiche dedicate, una targa speciale e un diploma ufficiale. Inoltre, al premiato sarà offerto un concerto con l’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni, occasione preziosa per esibirsi in un contesto professionale e farsi conoscere da pubblico e addetti ai lavori.
A valutare le candidature sarà una Commissione formata da musicisti e professionisti del settore, che esamineranno i candidati tenendo conto della qualità artistica, della padronanza tecnica, della capacità interpretativa e del percorso formativo e professionale illustrato nel curriculum.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 12 gennaio 2026. L’esito della selezione sarà comunicato ai candidati via e-mail il 31 gennaio 2026.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni al numero 333 3764731 o scrivere all’indirizzo orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com.
