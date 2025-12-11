Processo per l’omicidio di Maati: troppe persone in aula, udienze a numero chiuso

Cronaca Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Accesso contingentato alle udienze del processo per l’omicidio di Maati Moubakir, il 17enne di Certaldo ucciso a coltellate il 29 dicembre 2023 a Campi Bisenzio. La presidente della Corte d’assise ha disposto un massimo di 25 ingressi nell’aula bunker di Santa Verdiana, decisione presa dopo l’elevata affluenza registrata fin dalla prima udienza. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.

Il provvedimento nasce dalla necessità di garantire quindi la sicurezza, considerato il grande numero di amici del giovane che ha seguito le fasi preliminari del processo.

Gli imputati sono cinque ragazzi poco più che ventenni, che rischiano l'ergastolo. Per l’accusa, Maati sarebbe stato attirato con un pretesto da una coetanea, per poi essere aggredito dal gruppo. La coltellata fatale sarebbe stata inflitta mentre cercava rifugio su un autobus. Aperto anche un fascicolo parallelo per omissione di soccorso nei confronti dell’autista del mezzo, che secondo l’ipotesi accusatoria non avrebbe allertato il 112 nonostante avesse visto la scena dalle telecamere di bordo.

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Cronaca
24 Novembre 2025

Prorogata l'allerta meteo nell'Empolese Valdelsa

È stata prorogata fino al pomeriggio di domani, martedì 25 novembre, l’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Il provvedimento interessa i Comuni di Castelfiorentino, [...]

Certaldo
Cronaca
23 Novembre 2025

Rissa sul parquet, sospesa Virtus Certaldo-Valentina's Bottegone: attesa decisione del giudice sportivo

Decima giornata del campionato di Serie C Interregionale di basket. La Virtus Certaldo si giocava un importante scontro salvezza contro Valentina’s Bottegone, ma a poco più di sei minuti dalla [...]

Certaldo
Cronaca
19 Novembre 2025

Lutto nella Croce Rossa Italiana di Certaldo, è scomparso il volontario Taviano Federighi

Grande dolore a Certaldo e nel Comitato della Croce Rossa Italiana per la morte del volontario Taviano Federighi, in seguito a una malattia. "Grande sgomento in tutto il comitato" si [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina