Processo per l’omicidio di Maati: troppe persone in aula, udienze a numero chiuso

Accesso contingentato alle udienze del processo per l’omicidio di Maati Moubakir, il 17enne di Certaldo ucciso a coltellate il 29 dicembre 2023 a Campi Bisenzio. La presidente della Corte d’assise ha disposto un massimo di 25 ingressi nell’aula bunker di Santa Verdiana, decisione presa dopo l’elevata affluenza registrata fin dalla prima udienza. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.

Il provvedimento nasce dalla necessità di garantire quindi la sicurezza, considerato il grande numero di amici del giovane che ha seguito le fasi preliminari del processo.

Gli imputati sono cinque ragazzi poco più che ventenni, che rischiano l'ergastolo. Per l’accusa, Maati sarebbe stato attirato con un pretesto da una coetanea, per poi essere aggredito dal gruppo. La coltellata fatale sarebbe stata inflitta mentre cercava rifugio su un autobus. Aperto anche un fascicolo parallelo per omissione di soccorso nei confronti dell’autista del mezzo, che secondo l’ipotesi accusatoria non avrebbe allertato il 112 nonostante avesse visto la scena dalle telecamere di bordo.

