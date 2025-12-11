Revocato lo stop alle trasferte per i tifosi di Pisa e Verona

Tornano libere le trasferte dei tifosi di Pisa e Verona, sospese per tre mesi dal 21 ottobre scorso in seguito agli scontri avvenuti a Pisa tra le due tifoserie. A stabilirlo è un nuovo decreto del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che rende di nuovo autorizzate le trasferte già da questo turno di campionato.

Domani il Pisa sarà impegnato nell'anticipo di Lecce, dunque probabilmente essendo i tempi stretti, non ci saranno tifosi al seguito. Il decreto ministeriale dispone che i prefetti "di Firenze, Milano, Napoli, Cremona, Lecce e Udine, la cui provincia è interessata dalle rimanenti gare in trasferta dell'Hellas Verona e del Pisa nell'arco temporale fino al 21 gennaio 2026", termine del precedente provvedimento, "provvedano all'attuazione del presente decreto". Nel testo viene spiegato che la decisione di Piantedosi tiene conto di un'istanza fatta dalla Lega di serie A, su richiesta dei due club, per il riesame del provvedimento di ottobre e delle considerazioni delle due società di calcio che hanno evidenziato "il comportamento tenuto" dalle rispettive tifoserie "denotando un concreto ravvedimento per quanto accaduto", oltre alla conferma dell'assenza di criticità di ordine pubblico da parte delle questure in occasione delle partite casalinghe. Dopo gli scontri del 18 ottobre e la sospensione delle trasferte, anche il sindaco di Pisa Michele Conti si disse "fortemente contrariato" per la sanzione inflitta ai tifosi, che ora potranno tornare liberamente a seguire la squadra anche fuori città.

