Santa Maria a Monte, sospeso il servizio delle pubbliche affissioni. Del Grande: "Un atto responsabile"

Il servizio di pubblica affissione del Comune di Santa Maria a Monte è sospeso, almeno fino al 31 dicembre 2025, come comunica il Sindaco Manuela Del Grande. “Una decisione necessaria in una fase di grande delicatezza del nostro bilancio comunale”.

Il servizio, fino a oggi gestito dal personale operaio del Comune, non può più essere assicurato: il numero ridotto degli addetti non consente di rispondere alle richieste legate alle manutenzioni.

“Il nostro Comune, come altri, si trova a dover far quadrare il bilancio della spesa corrente, e ciò non è semplice. È necessario stabilire delle scelte sulle mansioni da svolgere con le risorse umane disponibili. Il servizio delle affissioni, allo stato attuale, non garantisce entrate sufficienti per coprire i costi di esecuzione”.

L’Amministrazione sta lavorando per individuare soluzioni, tra cui l’esternalizzazione del servizio ad associazioni o cooperative, per renderlo più sostenibile.

“In tutta franchezza, guardando alle nostre priorità e agli strumenti a disposizione, se dovessimo scegliere tra affiggere manifesti o una manutenzione ordinaria, la responsabilità di amministratori ci porterà sempre a scegliere la seconda”.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa