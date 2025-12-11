Successo per 'A Natale libri per te', un'iniziativa unica nel panorama nazionale

La sesta edizione di “A Natale libri per te”, che si è svolta a Peccioli dal 6 all’8 dicembre 2025, si conferma un’iniziativa unica nel panorama nazionale. L’evento – promosso dalla Fondazione Peccioliper, dal Comune di Peccioli e sostenuto da Belvedere Spa – ha ancora una volta centrato il suo duplice obiettivo: favorire l’incontro tra pubblico e mondo del libro e allo stesso tempo sostenere le librerie locali, in piena coerenza con il riconoscimento di Peccioli come “Città che legge”.

Sono i numeri a parlare chiaro: in tre giorni, 15 librerie e una casa editrice, riunite negli spazi di Palazzo Senza Tempo, hanno venduto 15.293 libri, generando un fatturato complessivo di € 314.851, pari a un incremento del 28,44% rispetto al 2024. Un risultato reso possibile dal sostegno del Sistema Peccioli, che ha contribuito abbattendo il costo del libro dal 25% al 50%: un aiuto concreto che per molte librerie indipendenti rappresenta una vera boccata d’ossigeno in vista della chiusura dell’anno.

Significativi i risultati anche sul piano digitale: 681.713 visualizzazioni su Instagram e 994.874 visualizzazioni su Facebook, numeri che confermano la crescente attenzione verso un progetto che unisce cultura, socialità e promozione del territorio.

I dati confermano la solidità dell’iniziativa: Il temporary store di librerie è stato affiancato da un’offerta editoriale in alto livello a cura di Luca Sofri e in collaborazione con Il Post, con 20 libri presentati e la partecipazione di 36 autori, tra le voci più significative del panorama letterario e giornalistico italiano: Viola Ardone, Stefano Bartezzaghi, Ambrogio Beccaria, Daria Bignardi, Dario Bressanini, Matteo Caccia, Maria Grazia Calandrone, Claudio Caprara, Paola Caridi, Eugenio Cau, Teresa Ciabatti, Francesca Cicculli, Daniela Collu, Francesco Costa, Maurizio de Giovanni, Anna Foa, Antonio Galdo, Massimo Gramellini, Mariangela Gualtieri, Vittorio Lingiardi, Riccardo Luna, Lorenzo Madaro, Michela Marzano, Beatrice Mautino, Enrico Mentana, Luca Misculin, Stefano Nazzi, Giacomo Papi, Stefania Prandi, Marino Sinibaldi, Antonella Soldaini, Domenico Starnone, Matteo Stefanelli, Alessandra Tedesco, Emanuele Trevi.

Erano inoltre presenti 13 libri firmati da autori locali, a testimonianza della vitalità culturale della zona.

L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di Belvedere spa.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate