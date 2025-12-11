Tentano di rubare auto in azienda agricola a Castelfiorentino, vigilante spara contro ladri

Cronaca Castelfiorentino
Ha esploso tre colpi di pistola a scopo intimidatorio costringendo i ladri alla fuga

Tentato furto nella notte all’azienda agricola Monte Oliveto. Intorno alle 4.30 alcuni malviventi stavano cercando di rubare un Land Rover Defender in uso alla struttura quando sono stati sorpresi da una guardia venatoria in servizio.

Il vigilante, secondo la ricostruzione, ha esploso tre colpi di pistola a scopo intimidatorio, costringendo i ladri alla fuga prima che riuscissero a portare via il mezzo.

Allertato il 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili del tentato furto.

