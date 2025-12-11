Toni minacciosi e offensivi nei confronti dell'arbitro, squalifiche per una squadra di Empoli

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

I provvedimenti rivolti a cinque calciatori e quattro dirigenti

Squalifiche per cinque calciatori e quattro dirigenti da parte del giudice sportivo, per contegno minaccioso e offensivo nei confronti dell'arbitro, al termine della partita del campionato di terza categoria Calasanzio di Empoli e VI Razzi di Sesto Fiorentino del girone A, terminata 1-2 per la squadra ospite. I provvedimenti hanno riguardato in particolare la squadra di Empoli: un giocatore è stato squalificato per otto giornate per aver rivolto al direttore di gara una frase irrispettosa, come riportato nella decisione della giustizia sportiva, toccandolo anche sulla spalla. Un altro è stato fermato per sei gare: espulso per somma di ammonizioni, a fine gara avrebbe tenuto contegno offensivo e minaccioso sempre nei confronti del direttore di gara. Altri due giocatori sono stati fermati per quattro gare e uno è stato squalificato per una partita.

Squalifiche anche per i dirigenti, uno in particolare già inibito fino a febbraio, lo sarà fino a maggio 2026 per offese e minacce dalla tribuna. Altri tre inibiti per periodi inferiori. La società empolese è stata inoltre multata anche con una sanzione da 120 euro, per offese e minacce ad opera dei propri sostenitori rivolte all'arbitro e agli avversari.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
9 Dicembre 2025

Controlli nelle aziende, a Empoli cinque sospensioni e 32mila euro totali di sanzioni

Cinque aziende attive nei settori del commercio e dell’agricoltura nel territorio di Empoli sono state sospese a seguito dei controlli condotti dal personale dell’Ispettorato d’Area Metropolitana (IAM) di Firenze. Le [...]

Empoli
Cronaca
9 Dicembre 2025

Ruba e danneggia il campo sportivo: lo sfogo del Serravalle

Una persona ancora non identificata si è introdotta nel campo sportivo del Serravalle Soccer Academy a Empoli. Ha rubato merce e fatto danni per qualche migliaio di euro. Il furto [...]

Prato
Cronaca
6 Dicembre 2025

Sequestro cittadino cinese residente a Empoli, ritrovato a Prato sei giorni dopo

È stato ritrovato l'uomo di 46 anni di nazionalità cinese, residente a Empoli, per il quale la moglie e un amico avevano denunciato il sequestro. Secondo quanto emerso è stato [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina