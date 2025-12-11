Toni minacciosi e offensivi nei confronti dell'arbitro, squalifiche per una squadra di Empoli

Squalifiche per cinque calciatori e quattro dirigenti da parte del giudice sportivo, per contegno minaccioso e offensivo nei confronti dell'arbitro, al termine della partita del campionato di terza categoria Calasanzio di Empoli e VI Razzi di Sesto Fiorentino del girone A, terminata 1-2 per la squadra ospite. I provvedimenti hanno riguardato in particolare la squadra di Empoli: un giocatore è stato squalificato per otto giornate per aver rivolto al direttore di gara una frase irrispettosa, come riportato nella decisione della giustizia sportiva, toccandolo anche sulla spalla. Un altro è stato fermato per sei gare: espulso per somma di ammonizioni, a fine gara avrebbe tenuto contegno offensivo e minaccioso sempre nei confronti del direttore di gara. Altri due giocatori sono stati fermati per quattro gare e uno è stato squalificato per una partita.

Squalifiche anche per i dirigenti, uno in particolare già inibito fino a febbraio, lo sarà fino a maggio 2026 per offese e minacce dalla tribuna. Altri tre inibiti per periodi inferiori. La società empolese è stata inoltre multata anche con una sanzione da 120 euro, per offese e minacce ad opera dei propri sostenitori rivolte all'arbitro e agli avversari.

