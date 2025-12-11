Travolto dal carico che stava trasportando sul trattore, muore 46enne in Garfagnana

Cronaca Castiglione di Garfagnana
Condividi su:
Leggi su mobile

Un uomo di 46 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi in un tragico incidente in Garfagnana. Secondo quanto ricostruito l'uomo, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto travolto dal materiale che stava trasportando sul trattore, sembra alcuni pali di legno. È successo intorno alle 13 a Marcioni, località di Castiglione di Garfagnana, in provincia di Lucca.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118, allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Intervenuti anche carabinieri, vigili del fuoco e ispettori del dipartimento Asl di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Da quanto emerso l'uomo sarebbe stato impegnato con dei lavori su un terreno di sua proprietà quando è avvenuto l'incidente.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Firenze
Cronaca
14 Marzo 2025

Maltempo Toscana: aperto lo scolmatore, attesa per l'ondata di piena dell'Arno

Qui il riepilogo della situazione in Toscana, di seguito i dettagli della giornata di venerdì 14 marzo. È giornata di allerta meteo per temporali (arancione, divenuta poi rossa verso le [...]

Castiglione di Garfagnana
Cronaca
13 Novembre 2024

Fingono relazione virtuale sui social, ma è una truffa: gli portano via 9mila euro. Due denunce

I Carabinieri di Castiglione di Garfagnana hanno denunciato per truffa un uomo e una donna nigeriani, di 29 e 34 anni, alla Procura di Lucca. I due avrebbero sfruttato la [...]



Tutte le notizie di Castiglione di Garfagnana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina