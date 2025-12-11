Travolto dal carico che stava trasportando sul trattore, muore 46enne in Garfagnana

Un uomo di 46 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi in un tragico incidente in Garfagnana. Secondo quanto ricostruito l'uomo, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto travolto dal materiale che stava trasportando sul trattore, sembra alcuni pali di legno. È successo intorno alle 13 a Marcioni, località di Castiglione di Garfagnana, in provincia di Lucca.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118, allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Intervenuti anche carabinieri, vigili del fuoco e ispettori del dipartimento Asl di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Da quanto emerso l'uomo sarebbe stato impegnato con dei lavori su un terreno di sua proprietà quando è avvenuto l'incidente.

