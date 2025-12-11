Truffa milionaria all’Opera del Duomo di Firenze: nove fermi in un’inchiesta sul riciclaggio

La Polizia di Stato ha eseguito nove fermi nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza nell’ambito di un’indagine della Procura di Brescia su un vasto sistema di false fatturazioni e riciclaggio. I destinatari dei provvedimenti, cittadini italiani e stranieri (albanesi, cinesi e nigeriani), sono accusati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Un decimo indagato risulta al momento irreperibile.

Le perquisizioni, tuttora in corso, riguardano numerose società ritenute coinvolte nel circuito finanziario illecito. L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Brescia, è stata avviata nel marzo 2025 dopo una truffa milionaria ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore, la Onlus che gestisce la Cattedrale, il Campanile di Giotto e il Battistero di Firenze.

Secondo gli investigatori, in circa sei mesi il gruppo avrebbe movimentato illecitamente circa 30 milioni di euro. Ulteriori dettagli saranno resi noti durante una conferenza stampa prevista alle 10.30 nella Questura di Brescia.

