Via della Tinaia, riaperta la strada col termine dei lavori.

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Con ordinanza numero 538 di oggi, giovedì 11 dicembre, si riapre al traffico pedonale, ciclabile e veicolare il tratto di via della Tinaia interessato dai lavori di sicurezza idraulica da parte del Genio Civile Valdarno Superiore - sede di Firenze nel tratto da Capannone all'abitato di Tinaia.

Al momento infatti sono in corso solo i lavori che riguardano il ripristino della pubblica illuminazione, che avranno fine nella giornata di domani, venerdì 12 dicembre 2025, ma non incideranno sull’intera sezione stradale in termini di ingombro mezzi. Quindi la strada, fino alle ore 18 di domani, non avrà illuminazione pubblica ma sarà percorribile.

Per questo l'ordinanza dispone la riapertura al transito di via della Tinaia dalle 18.30 di quest'oggi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
11 Dicembre 2025

Empoli accoglie la Fiaccola Olimpica: una festa che accende la città

Dopo Grosseto, Volterra e Pontedera, è stato il turno di Empoli come meta del viaggio della Fiaccola Olimpica delle prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Un’emozione unica per gli empolesi, che [...]

Castelfiorentino
Attualità
11 Dicembre 2025
sara scimmi

Conferito il diploma di maturità in memoria di Sara Scimmi, il padre: "Oggi continui a vivere"

"Oggi tu continui a vivere. Oggi conquisti un tuo traguardo anche se postumo. Il diploma delle superiori". Inizia così, con un cuore rosso impresso tra le righe, una lettera commossa [...]

Empoli
Attualità
11 Dicembre 2025

Nasce il Premio "Ferruccio Benvenuto Busoni" per i talenti musicali dell'Empolese-Valdelsa

Nel 2026 prende ufficialmente il via il Premio “Ferruccio Benvenuto Busoni”, un nuovo riconoscimento promosso dall’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni e pensato per dare visibilità e sostegno ai musicisti più meritevoli [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina