Via della Tinaia, riaperta la strada col termine dei lavori.

Con ordinanza numero 538 di oggi, giovedì 11 dicembre, si riapre al traffico pedonale, ciclabile e veicolare il tratto di via della Tinaia interessato dai lavori di sicurezza idraulica da parte del Genio Civile Valdarno Superiore - sede di Firenze nel tratto da Capannone all'abitato di Tinaia.

Al momento infatti sono in corso solo i lavori che riguardano il ripristino della pubblica illuminazione, che avranno fine nella giornata di domani, venerdì 12 dicembre 2025, ma non incideranno sull’intera sezione stradale in termini di ingombro mezzi. Quindi la strada, fino alle ore 18 di domani, non avrà illuminazione pubblica ma sarà percorribile.

Per questo l'ordinanza dispone la riapertura al transito di via della Tinaia dalle 18.30 di quest'oggi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

