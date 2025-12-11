Visite natalizie speciali per i bimbi agli Uffizi

Stelle luminose e storie di Gesù per guidare i più piccoli nella scoperta del Natale… alle Gallerie degli Uffizi. Tornano le visite speciali per i bambini durante le Feste. Quest’anno ce ne sono di due tipi.

SCINTILLE DI LUCE A PALAZZO PITTI

All’inizio della visita in Galleria d’Arte Moderna, ogni bambino riceverà una stella colorata. Su ciascuna punta è nascosta la parola chiave di una breve filastrocca, collegata a una delle opere che fanno parte del percorso. Ad ogni tappa una punta della stellina “si accenderà”: i bambini scopriranno la parola segreta proprio di fronte all’opera a cui è dedicata. Lungo il tragitto i bambini bambini incontreranno il Bacchino festante (Duprè), Le gioie materne (Ussi), Primi Passi (Cecioni), il Superstite della Grande Armata (Faldi), Gioie materne (Cannicci), Primo compleanno (Nomellini). Qui, dove si conclude il percorso, ogni bambino sarà invitato a proporre la parola che gli viene in mente guardando il dipinto, oppure, pensando alle feste, al Natale; poi tutti i piccoli partecipanti comporranno insieme tutti insieme una filastrocca.

NATALE AGLI UFFIZI

Alla Galleria delle Pitture e delle Statue l’itinerario è formato da cinque dipinti che, partendo dall’annuncio dell’arcangelo Gabriele a Maria riguardo la nascita di Gesù Cristo, aiutano i bambini a capire quanto il soggetto della Natività abbia ispirato gli artisti di tutti i tempi. Nelle schede del percorso realizzato dal Dipartimento Educazione, Scuola e Giovani, degli Uffizi ci sono tutte le informazioni per godersi il racconto del Natale ed imparare a conoscere alcuni tra i più grandi capolavori della storia dell’arte: l’ Annunciazione di Simone Martini, l’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano, l’ Adorazione dei pastori (Trittico Portinari) di Hugo Van der Goes, l’ Adorazione dei Magi di Domenico Ghirlandaio, l’Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci.

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio Stampa