A Certaldo arriva il Villaggio di Babbo Natale

Il centro storico di Certaldo si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dell’incanto, con due appuntamenti pensati per coinvolgere famiglie, bambini e tutti gli amanti della magia del Natale.

Ecco il programma degli eventi in programma sabato 13 e domenica 14 dicembre:

Sabato 13 dicembre – Arriva il “Villaggio di Babbo Natale”

A partire dalle ore 15, vie e piazze di Certaldo si trasformeranno in un vero percorso polare, tra renne, casette illuminate, igloo scintillanti e atmosfere artiche che faranno immergere grandi e piccoli in un pomeriggio fiabesco.

Il momento più atteso sarà l’arrivo speciale di Babbo Natale, che farà il suo ingresso accompagnato dal suo fidato Folletto e dall’immancabile Pony di Babbo Natale, pronto a regalare emozioni ai bambini con giri dedicati.

I più piccoli potranno:

Consegnare di persona la loro letterina a Babbo Natale, raccontandogli i propri desideri.

Divertirsi nell’Area Giochi in Legno, con tanti giochi tradizionali pensati per stimolare fantasia e socialità.

Partecipare ai laboratori didattici e incontrare i folletti di Santa Claus.

In Via 2 Giugno, inoltre, Croce Rossa e Associazione Ohana proporranno laboratori creativi aperti a tutti.

Una giornata ricca di sorprese e attrazioni, pensata per creare un’atmosfera magica e condivisa per tutta la famiglia.

Domenica 14 dicembre – “Colora Natale”

Dalle ore 15, Piazza Boccaccio diventerà il cuore della creatività con laboratori artistici, attività manuali e truccabimbi, grazie alla collaborazione dell’Edicola Il Giglio d’Oro e dei Rioni di Certaldo.

Ad accompagnare il pomeriggio, nelle vie del centro, ci sarà la Bandaccia con il suo coinvolgente show musicale itinerante, capace di portare ritmo, energia e allegria in ogni angolo del paese.

Un weekend da non perdere, pensato per regalare alla comunità due giornate di festa, divertimento e autentico spirito natalizio.