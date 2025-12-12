A Firenze la prima fiera nazionale dedicata alle castagne

Al via Castanea Expo 2025, la prima fiera nazionale dedicata alla castanicoltura, alla Fortezza da Basso, da oggi, venerdì 12 dicembre, fino a domenica.

Alla cerimonia inaugurale, in programma alle ore 11,00 al Teatrino Lorenese, interverranno a fianco del presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, l’europarlamentare Dario Nardella, l’On.Irene Gori, membro della tredicesima Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati in rappresentanza del MASAF, Enrico Ricci, presidente della Commissione Sviluppo Economico del Comune di Firenze e il presidente di PromoFirenze, Aldo Cursano. A seguire gli interventi di Dimitris TseTsilas, vicegovernatore per il settore primario e l’economia agricola della Tessaglia (Grecia), e quello di Bertrand Guérin, presidente di Eurocastanea.

La lettura di alcuni brani di autori di fama internazionale dedicati a questo prelibato ‘frutto’ (come Dino Campana nato a Marradi, comune noto per il ‘marron buono’) sarà affidata all’attore e doppiatore Ugo De Vita.

Tante le inziative che animeranno la tre giorni di fiera tra mostre, convegni, workshop, laboratori formativi, rassegne dedicate alla produzione di birre e mieli e all’anteprima delle farine di castagne, oltre a degustazioni e show cooking.

Fra gli appuntamenti del primo giorno, in evidenza il convegno “Castagne e marroni: produzione, conservazione e consumo in Italia e in Europa”, (ore 12,00 Teatrino Lorenese), a cura del Centro di studio e documentazione sul castagno di Marradi e “Conoscere la biodiversità del castagno”, organizzato da Slow Food Italia presso il loro stand alle ore 17,00. Sempre al Teatrino Lorenese si terrà, alle ore 15,00 l’Assemblea del Distretto castanicolo regionale toscano, promossa da Regione Toscana e Anci Toscana.

In mattinata, nello stand del MASAF alle ore 10,00 riflettori puntati sul convegno “Castagneto didattico-sperimentale di Granaglione”, promosso dal Centro Nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale – Accademia Nazionale di Agricoltura e Regione Emilia-Romagna, e alle ore 14,00 su “Castanicoltura da legno, presente e futuro della filiera”, a cura di Crea Foreste e Legno.

CASTANEA EXPO è a ingresso libero su registrazione

Orario di apertura: tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,00 (ultimo giorno chiusura alle ore 18,00)

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate