A Lastra a Signa un pomeriggio di teatro, musica e giochi

La Compagnia Teatro popolare d’arte e il Teatro delle Arti di Lastra a Signa presentano Il Natale delle Arti, un pomeriggio di festa aperto a tutta la cittadinanza, pensato come momento di incontro, partecipazione e condivisione tra generazioni. Un appuntamento gratuito che unisce teatro, musica dal vivo e gioco, rivolgendosi a famiglie, bambini, giovani e adulti.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Lastra a Signa e rientra nel calendario ufficiale delle iniziative natalizie promosse dall’Amministrazione comunale per il periodo natalizio, confermandosi come un’occasione di animazione culturale e sociale capace di coinvolgere l’intera comunità.

«Il Natale delle Arti nasce in piena coerenza con il percorso che la Compagnia Teatro Popolare d’Arte e il Teatro delle Arti portano avanti da sempre: l’idea che il teatro non sia solo un luogo di spettacolo, ma uno spazio della città e per la città.» – dichiara Francesco Giorgi, direttore organizzativo del Teatro delle Arti – «Con questo evento ribadiamo che il teatro è un luogo vivo, aperto, attraversabile e sicuro, un punto di incontro in cui le persone possono riconoscersi, stare insieme, condividere esperienze artistiche e momenti di festa. Portare la musica e il teatro nella piazza, accompagnare il pubblico dentro il foyer e coinvolgerlo in un gioco collettivo e in uno spettacolo partecipato significa riaffermare il valore del teatro come spazio quotidiano, accogliente e accessibile a tutte le generazioni. Il Natale delle Arti è un gesto simbolico e concreto allo stesso tempo: un modo per accendere ancora una luce sul Teatro delle Arti come luogo culturale che appartiene alla comunità, che si apre alla città e che vive grazie alle persone che lo attraversano. Ringrazio il Comune di Lastra, il sindaco Emanuele Caporaso, il vicesindaco Annamaria Di Giovanni e gli assesorati alla cultura, alle pari opportunità per la collaborazione e il sostegno alle iniziative»

Il programma

Ore 15:30 – Piazza del Comune

L’avvio della festa è affidato a una band itinerante composta da musicisti e attori che, guidati dal Mastro del Natale, animeranno la piazza con interventi teatrali e musicali. Un corteo festoso accompagnerà il pubblico fino al Teatro delle Arti, trasformando il percorso in un primo momento di spettacolo condiviso.

Ore 16:00 – Foyer del Teatro delle Arti

Accoglienza del pubblico e inizio del gioco teatrale L’Albero che Suona, un gioco musicale collettivo che prevede l’allestimento partecipato dell’Albero di Natale del teatro. Al pianoforte e in scena, gli allievi attori della Compagnia accompagneranno il pubblico: ogni melodia indovinata consentirà di appendere una decorazione all’albero, che rimarrà illuminato per tutto il periodo natalizio. Durante questo momento verranno distribuite le cartelle per la tombola.

Ore 16:30 – 18:00 – Fantatombola musicale teatrale

Il pomeriggio entra nel vivo con una Fantatombola unica nel suo genere, in cui l’estrazione dei numeri si alterna a brevi interventi musicali e teatrali interpretati dagli allievi dei corsi della Compagnia Teatro popolare d’arte.

A guidare il pubblico, tra ritmo, ironia e atmosfera festosa, un presentatore e il Mastro del Natale.

In palio: quaderni, penne, biglietti del cinema e un maxi premio finale a sorpresa.

A conclusione della Fantatombola, attori, musicisti e pubblico saranno invitati a unirsi in un canto natalizio collettivo, seguito da un buffet finale con pandoro e panettone e brindisi.

Il Natale delle Arti nasce come momento di condivisione autentica, capace di intrecciare la tradizione popolare della tombola con la vitalità del teatro e della musica dal vivo. Gli allievi attori, affiancati dagli artisti della Compagnia Teatro popolare d’arte, saranno protagonisti dell’intero pomeriggio, trasformando la festa in un’occasione di crescita, incontro e partecipazione attiva.

