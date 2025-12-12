Al Presepe-Biliardino di Castelfiorentino c'è un Palio speciale

Un Palio in versione natalizia per accendere il Presepe. E’ questa la novità di domani - sabato 13 dicembre (dalle ore 15.00) – quando in occasione dell’apertura della “Via dei Presepi” (che comprende anche il Presepe che si illumina con i goal del calcio-balilla) si svolgerà un torneo di biliardino tra le Contrade del CaStellare (il Palio di Castelfiorentino), fino alla finale e al gol partita che azionerà l’accensione della natività.

In corsa per aggiudicarsi il torneo otto squadre (che corrispondono alle contrade del Palio) composte ciascuna da due giocatori, le quali disputeranno i quarti e le semifinali nei due biliardini dove non è presente il meccanismo che illumina il presepe, mentre per le finali 3° e 4° posto e la finalissima saranno disputate nel biliardino dove è stato installato questo piccolo “segreto tecnologico”, un gioiello concepito grazie alla creatività dei presepisti dell’Associazione “All’Ombra di Membrino”.

Ma non è tutto, perché la “Via dei Presepi” riserva ai visitatori altre perle imperdibili: come il Presepe allestito all’Oratorio di Santa Maria delle Grazie (ex Cappella Masetti, di proprietà della Misericordia), realizzato da Elisa Puccioni, che attraverso cartoni dipinti ad acquerello raffigura sette opere di Misericordia: nutrire gli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini/senza tetto, visitare malati e carcerati, seppellire i morti. Un luogo che ha subito un cospicuo intervento di restauro e per il quale la Misericordia coglie l’occasione per lanciare un appello alla popolazione affinché possano essere realizzate anche alcuni lavori di completamento.

Tra le novità si distinguono inoltre il Presepe “Di..vino”, allestito con tante bottiglie di vino (compresa quella, dedicata a Giuda, appesa a una corda), il Presepe che ripercorre il cammino di San Francesco (che come è noto, realizzò il primo presepe della storia), il “Presemino” (un presepe tutto in movimento) il Presepe dei donatori di sangue “Fratres”, un Presepe dedicato al tema della Pace, il Presepe realizzato con materiali di riciclo e quello in terracotta, una realizzazione originale a ricamo e uncinetto, perfino un Presepe Lego al Museo di Santa Verdiana. Infine, tante preziose conferme, come il Presepe Meteorologico e il Presepe luminoso, quest’anno ulteriormente potenziato (un km e mezzo di fili per realizzarlo) che assicura un meraviglioso effetto scenografico ai piedi dell’antica Cinta muraria.

“La Via dei Presepi” è organizzata dall’Associazione “All’Ombra di Membrino” in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino. La manifestazione – come si ricorderà - è inserita in “Terre di Presepi”, la rete cui aderiscono decine di comuni della Toscana (come il Comune di Castelfiorentino). L’intero percorso, come di consueto, è visibile in una mappa consultabile on line (sulla pagina facebook del Comune e de “La Via dei Presepi a Castelfiorentino”). Per ulteriori informazioni: ufficio turistico di Castelfiorentino 0571.629049. Per visionare tutti i presepi che aderiscono al progetto: www.cittadeipresepi.com

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

