Notte di controlli a Firenze: un arresto e una denuncia per spaccio e offesa a pubblico ufficiale

Un arresto e una denuncia: questo il bilancio dei controlli antidroga effettuati dai carabinieri la notte del 10 dicembre a Firenze, tra le vie dell’Oltrarno.

In piazza Santo Spirito, i militari hanno fermato un cittadino tunisino di 35 anni trovato in possesso di oltre cento grammi di hashish e cocaina. La droga è stata sequestrata e per l’uomo è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il tribunale ha convalidato l’arresto, disponendo per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sempre durante il servizio, un altro uomo, alla vista della pattuglia, ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo in una fontana. Fermato, ha minacciato i carabinieri ed è stato trovato in possesso di un taser, ora sequestrato. Per lui è scattata la denuncia per minaccia a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti a offendere.