Assunzioni nel Comune di Vinci: aperti concorsi per 3 posti come muratore e giardiniere

Disponibile un posto come muratore e due come giardiniere. Il termine per la presentazione delle domande è sabato 27 dicembre
Continua il piano di assunzioni da parte del Comune di Vinci. Dopo il concorso indetto per la ricerca di un funzionario da assegnare al servizio tributi (giovedì 11 dicembre è stata sostenuta l’ultima prova in Biblioteca Leonardiana), adesso è la volta di due nuove selezioni, una per trovare un muratore o una muratrice, e l’altra per la ricerca di due giardinieri o giardiniere.
I due concorsi sono già pubblicati all’albo pretorio comunale e per parteciparvi c’è tempo fino a sabato 27 dicembre 2025, presentando la propria candidatura solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma inPA.
“Stiamo continuando a rafforzare l’organico del Comune – spiega Daniele Vanni, sindaco di Vinci -. Nello specifico, l’assunzione di figure come quelle di muratore e due giardinieri contribuirà a migliorare sempre di più l’efficienza del settore dedicato alle manutenzioni del territorio”.
Le figure ricercate verranno inquadrate come operatori tecnici esperti (ex categoria B3); per poter accedere alla selezione è necessario avere il diploma o un attestato di qualificazione professionale in materie attinenti alle mansioni da svolgere rilasciato da istituti di formazione professionale o ancora una specifica qualificazione professionale in materie attinenti alle mansioni da svolgere verificabile con documentazione inerente l’esperienza lavorativa per lo meno di due anni effettivamente conseguita.
Sono già state fissate le date delle prove: il 15 gennaio quella pratica e il 22 gennaio quella orale..
Per necessità che riguardano la compilazione delle domande o informazioni sulle stesse, l’ufficio personale del Comune è a disposizione chiamando lo 0571933216.
I bandi, le relative documentazioni e le istruzioni per presentare la propria candidatura sono reperibili ai link:
1 posto di operatore esperto con mansioni di muratore:
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=bf20dea1e39145f99266f80b7e87c297
2 posti di operatori esperti con mansioni di giardiniere:
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=8c6ebc9e4c8a4cdc908a2785b2545978
Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa
