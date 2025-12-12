Barberino Tavarnelle: il Comune risarcito dalla ditta che aveva abbandonato il cantiere della nuova scuola primaria di San Donato in Poggio

Ammonta complessivamente a 700.000 € circa la somma che il Comune di Barberino Tavarnelle è riuscita a ottenere attraverso le polizze fideiussorie a seguito della risoluzione del contratto con la ditta aggiudicataria dell’appalto per la realizzazione della nuova scuola primaria di San Donato in Poggio.

L’amministrazione comunale ha effettuato in un primo tempo l’escussione della garanzia fideiussoria per la restituzione dell’anticipazione prevista dal contratto, ovvero 514.000 € circa, somma che copriva la cifra erogata dal Comune alla ditta all’avvio dei lavori. Nei giorni scorsi è stato incassato anche l’importo relativo alla cauzione definitiva, prevista a titolo di risarcimento del danno causato dall’inadempienza dell’impresa che aveva interrotto i lavori dal settembre 2024. In questo secondo caso si tratta di una somma del valore di 196.000 € circa.

“Siamo molto soddisfatti della conclusione di questo iter così complesso - dichiara il sindaco David Baroncelli - ringrazio gli uffici dell'area tecnica per il lavoro svolto egregiamente, cercheremo di utilizzare al meglio la somma che ci è stata rimborsata, una parte di essa potrebbe essere utilizzata per la realizzazione della sistemazione dell’area esterna della scuola che non rientrava nel contratto di appalto”.

Nonostante le tante avversità riscontrate, il fallimento della ditta esecutrice dei lavori che ha causato la perdita del finanziamento del Pnrr e le complicazioni burocratiche che ne sono seguite, la scuola primaria di San Donato in Poggio vedrà la luce. La Regione Toscana ha infatti stanziato le risorse necessarie a realizzare la scuola primaria della frazione di Barberino Tavarnelle. Si tratta di un contributo del valore di 2,4 milioni di euro, assegnato a favore del Comune. “C’è una comunità intera – conclude il sindaco che, come e quanto l’amministrazione comunale, crede che questo investimento vada attuato e sia necessario in quanto luogo dell’educazione fondamentale per la tenuta e la coesione sociale della frazione”.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa