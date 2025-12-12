Biblioteca Pietro Leopoldo: si conclude il progetto 'Almeno questi!' suggerimenti di lettura per bambini e ragazzi

Si conclude mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 16 il progetto “Almeno questi! Suggerimenti di lettura per bambini e ragazzi” alla biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo in piazza dell’Unità d’Italia, 1. L’appuntamento arriva a conclusione del ciclo di incontri dedicati alla storica bibliografia Almeno questi!  con il quale si fa il punto con riflessioni attorno ai libri e ai progetti presentati nelle biblioteche toscane nel 2025 fra novità e approfondimenti. La bibliografia Almeno questi!, prodotta dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi e ragazze, è giunta alla sua diciassettesima edizione (dicembre 2024), unica nel suo genere per ampiezza di copertura editoriale, risponde a un’esigenza diffusa e fortemente sentita da bibliotecari, insegnanti e operatori interessati alla lettura giovanile: quella di poter usufruire di una finestra panoramica, basata su criteri ispirati a scelte qualitative, sui libri in commercio per infanzia, adolescenza e YA (young adults). L'incontro oltre che ai bibliotecari e alle bibliotecarie è rivolto anche a docenti, studiose e studiosi, lettori e lettrici in generale e a tutte le persone curiose e interessate ai libri per giovani adulti.

Intervengono alla presentazione: Serena Marradi, funzionaria Regione Toscana Una bibliografia di base del libro per ragazzi e ragazze Almeno questi! tra novità e tradizione; Fiorenza Poli, esperta di lettura e letteratura di libri per l'infanzia e assessora al comune di Scandicci L'importanza delle letture di qualità nella vita dei bambini e delle bambine, a scuola e in famiglia; Ilaria Tagliaferri, referente Centro regionale servizi biblioteche ragazzi toscane I "bellissimi" della bibliografia: i titoli più apprezzati durante il ciclo di incontri di presentazione nel 2025; Elisa Boffa, funzionaria Biblioteca Città di Arezzo L'esperienza dell'approfondimento di almeno questi! nella Biblioteca di Arezzo.

L'incontro può essere seguito dal canale YouTube della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo . #BibliotecaDellaToscana@CRToscana.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Toscana, Fondazione Accademia dei Perseveranti e Comune di Campi Bisenzio.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

