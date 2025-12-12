"Ciak, si accoglie!" la mostra sulle storie dei migranti del liceo Virgilio di Empoli

Inaugurata "Ciak si accoglie", la mostra realizzata da studenti e studentesse del liceo artistico Virgilio di Empoli, anno scolastico 2024/2025, ospitata nel vicolo Santo Stefano. Martedì scorso il taglio del nastro, alla presenza anche del vicesindaco Nedo Mennuti, dell'assessore alla Cultura della Pace Matteo Bensi e dell'assessore alla scuola di San Miniato Matteo Squicciarini. La mostra, di cui di seguito riportiamo la descrizione, sarà visitabile fino al 20 dicembre dalle 10 alle 18.

I lavori esposti sono stati realizzati da studentesse e studenti di due classi del Liceo Artistico “Virgilio” di Empoli, indirizzi di Architettura e Grafica, e rappresentano la restituzione e coronamento di un progetto di Educazione Civica e Formazione Scuola Lavoro, intrapreso nello scorso anno scolastico 2024/25, quando i ragazzi frequentavano ancora la classe terza. Il progetto, presentato e selezionato nel concorso “T.U.A.S. Tutta un’altra storia. Nuove cornici narrative contro la discriminazione e l’odio”, promosso dal Movimento Shalom, si configurava come percorso di service-learning attorno al tema della migrazione.

L’obiettivo del progetto era quello di sviluppare, attraverso la conoscenza di storie ed esperienze vicine anche alla nostra realtà territoriale, la comprensione critica del fenomeno migratorio e una maggiore consapevolezza dei pregiudizi e stereotipi sulle migrazioni. Uno dei momenti più intensi e coinvolgenti per i ragazzi è stato infatti l’incontro con un giovane migrante del Gambia, da qualche anno ormai perfettamente integrato in Italia: Sarjo ha raccontato ai ragazzi la sua esperienza, dal viaggio nel deserto e via mare, fino all’arrivo in Italia e all’inserimento nel contesto lavorativo di San Miniato. In quella storia, raccontata dalla viva voce di chi l’ha vissuta in prima persona, i ragazzi hanno riconosciuto puntuali coincidenze con quella dei due giovani senegalesi, protagonisti del film di Matteo Garrone, Io Capitano (2023): la visione del film e la discussione che ne è seguita in classe hanno rappresentato infatti un altro momento importante e carico di suggestioni nella prima fase del percorso di service-learning, quella appunto dell’“apprendimento”. Dunque, non è casuale che il titolo della mostra “Ciak, si accoglie!” evochi assonanze col cinema...

I ragazzi si sono cimentati poi in un’esperienza di fact-checking: hanno analizzato alcune delle “10 risposte sui migranti”, nel podcast del Post a cura del giornalista Luca Misculin e, guidati dagli insegnanti e dalle operatrici del Movimento Shalom, si sono confrontati con questioni cruciali del fenomeno migratorio, imparando a discernere la correttezza di dati e notizie dalla misinformazione che, inquinando il dibattito pubblico, spesso è all’origine di pregiudizi e stereotipi.

I poster che sono qui esposti sono quindi la restituzione di questo lungo lavoro di apprendimento e riflessione critica su una realtà che riguarda tante persone, giovani soprattutto, presenti anche nel nostro territorio. I ragazzi stessi hanno individuato alcuni temi su cui lavorare: il viaggio via terra e via mare, il complicato e penoso iter burocratico che si apre per coloro che, arrivati in Italia, cercano di inserirsi nel tessuto sociale e lavorativo del nostro Paese, i centri che dovrebbero accoglierli provvisoriamente, in attesa di ottenere documenti e lavoro, ma anche quei luoghi di detenzione dove molti di loro vedono spegnersi nella solitudine e nell’abbandono la speranza di un futuro migliore. Gli insegnanti hanno istruito i ragazzi nell’uso dei programmi e delle strategie da mettere in atto per la progettazione e realizzazione dei manifesti, ma il risultato che qui potete vedere è esclusivamente frutto della loro personale rilettura dei temi e della loro libera creatività.