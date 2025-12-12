CINEMu.Re. conclude a Sovigliana con l’intervento di Vanessa Roghi

Chiude a Vinci la prima edizione la prima edizione del CINEMu.Re Festival, il primo festival nel territorio dell’Empolese Valdelsa con l’obiettivo di promuovere e far conoscere un archivio audiovisivo formato da pellicole in 8mm. L’iniziativa è partita dal Museo Remiero di Limite sull’Arno, nel Comune di Capraia e Limite, che nel maggio 2024 ha inaugurato l’Archivio Audiovisivo “Leo Negro”, costituito dalle bobine girate da Leo Negro e donate al museo dalla famiglia.

"Ringrazio Marzio Cresci e il Museo remiero per questo tipo di iniziativa che ha coinvolto anche il Comune di Vinci – commenta Francesco Marzocchini, assessore all’istruzione del Comune di Vinci.

In questi documentari che sono stati proposti si parla non solo della colonia come strumento educativo, ma anche come momento di cura – e qui parlo anche da assessore con la delega alla sanità – che ha le proprie origini in Toscana.

Questo connubio fra momento formativo e curativo è pienamente evidenziato nei filmati che sono stati proiettati durante questo festival".

Lunedì 15 dicembre alle 21.15 a Villa Reghini a Sovigliana (a ingresso libero), verrà proiettato “La colonia elioterapica di Limite”, il documentario prodotto da Antonio Negro e restaurato dai curatori del festival per la proiezione.

Durante la serata interverrà anche Vanessa Roghi, che commenterà il documentario realizzato nel 1954 da Antonio Negro in 8mm sulla colonia elioterapica di Limite, affrontando i temi educativi evidenziati in questa esperienza precoce di educazione all’aperto, come può anche essere considerata la colonia elioterapica di Limite sull’Arno.

"Non posso che essere soddisfatto dell'iniziativa portata avanti dal Museo Remiero, prima di tutto perché è un'iniziativa originale, e poi perché porta avanti la direzione che il Mudev, da anni, sta cercando di seguire, cioè che i nostri musei non siano solo luoghi di conservazione, ma anche luoghi vivi e attivi”, commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Chi è Vanessa Roghi

Ha insegnato per anni all’Università La Sapienza; oggi insegna alla Lumsa. Realizza documentari di storia e podcast per la RAI. È una storica del tempo presente e ricercatrice indipendente.

Fa ricerca sulla storia della cultura. Ma il suo amore più grande è la storia della scuola. Tra i suoi ultimi libri: Le parole per parlare (Einaudi ragazzi 2025), La parola femminista. Una storia personale e politica (Mondadori 2024), Un libro d'oro e d'argento. Intorno alla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari (Sellerio 2024), La lettera sovversiva. Da don Milani a De Mauro, il potere delle parole (Laterza 2023), Lezioni di fantastica. Storia di Gianni Rodari (Laterzac2020).

Vanessa Roghi interviene al CINEMu.Re. Festival, promosso dal Museo Remiero nell’ambito delle attività del Sistema Museale del Museo Diffuso dell’Empolese Valdelsa.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

