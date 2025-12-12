Completata l'area gioco a Ponzano, nuovi punti luce a Serravalle

Sopralluogo ieri dell'assessore alle Manutenzioni, Simone Falorni, su alcuni interventi conclusi per aree gioco, asfaltature, immobili pubblici e sistemazioni di dettaglio.

Partiamo dalle aree gioco. È stata completata quella nell'area verde di via del Giardino A - via dei Cappuccini a Ponzano. In quella zona sono state sostituite anche tutte le panchine precedenti, che erano in stato di degrado. Prossimamente verrà effettuata la 'spalcatura' degli alberi e la potatura di siepi, sarà potenziata anche l'illuminazione pubblica con nuovi punti luce.

I prossimi giochi da sistemare riguarderanno quelli al Parco di Pozzale, quelli dell'area verde di via Pier della Francesca a Santa Maria e cominceranno i lavori di manutenzione e recupero di giochi vandalizzati e danneggiati.

Capitolo asfaltature: dopo via Dainelli, con pulizia di caditoie acqua piovana e su cui verrà rifatta la segnaletica orizzontale, sono in programma interventi puntuali di messa in sicurezza di alcune strade del centro: via Cavour, via Ferrucci, via Arnolfo di Cambio, via Fucini, piazzetta Garibaldi, via Cantino Cantini. A seguire il cronoprogramma riguarderà le strade di Santa Maria con via Pio La Torre, via Guicciardini, via Bachelet e un tratto di via Livornese.

Immobili pubblici: in corso di esecuzione gli interventi di manutenzione della copertura della scuola primaria di Serravalle per infiltrazioni di acqua piovana segnalate da tempo. Un intervento simile è stato concluso sulla scuola di Pozzale.

Illuminazione pubblica: dopo tanta attesa, arrivano i lavori di installazione dei nuovi punti luce nell'area verde tra via Adda e via Volturno a Serravalle. Oltre 10 punti luce nuovi che andranno a illuminare il parco e alcune strade 'dei fiumi' su cui c'era forte carenza di illuminazione. Il prossimo step è all'interno del parco delle Mura di Pontorme per rafforzare l'illuminazione.

Infine un intervento piccolo ma rilevante: sono tornate a sgorgare acqua due fontanelle dell'acqua pubblica. La prima nella zona ovest del centro, all'angolo tra via Chiarugi e via degli Orti, la seconda nella frazione di Fontanella. Oltre alla sistemazione, la colonnina è stata anche riverniciata.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa