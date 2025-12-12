Controlli antidroga in piazza Santo Spirito, un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia nella sera di mercoledì 10 dicembre, durante i controlli dei carabinieri nell'area di piazza Santo Spirito a Firenze, per prevenzione e contrasto allo spaccio. Durante il servizio un uomo, 35 anni originario della Tunisia, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina, per un totale di oltre 100 grammi, sequestrati dai carabinieri. Il 35enne è stato arrestato per ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: l'arresto è stato convalidato nel giudizio direttissimo questa mattina e l'uomo è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Durante il controllo è stato fermato un secondo uomo denunciato in stato di libertà perché, alla vista della pattuglia, avrebbe tentato di disfarsi di un involucro gettandolo in una fontana. Fermato e perquisito è stato trovato in possesso di uno storditore a impulsi elettrici da contatto, sottoposto a sequestro. Alla contestazione dei fatti, l'uomo avrebbe poi rivolto frasi minacciose e offensive nei confronti dei militari.

